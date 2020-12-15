美國聯邦貿易委員會（FTC）上周才控告臉書壟斷市場，近日又要求臉書及其他8家科技公司提供詳盡資料，研究社交媒體及網路平台如何追蹤及使用用戶個資。

FTC日前以4票對1票表決通過後，14日向臉書、WhatsApp、亞馬遜、Reddit、Snap、推特、YouTube、Discord及TikTok母公司字節跳動等9家科技公司發出長達31頁的書面通知，要求業者提供關於企業策略、演算式、廣告營收及用戶個資追蹤、分析、使用的文件及詳細數據。

FTC於聲明中表示：「社交媒體與影片串流服務業者透過手機應用程式，隨時隨地追蹤用戶。如此緊密追蹤不只讓業者掌握用戶位置，還能監視用戶互動對象及日常一舉一動，但我們想了解業者追蹤用戶到什麼程度。」

上述9家公司必須在45天內回應FTC的要求。雖然這項要求沒有法律約束能力，也不會讓科技公司立即面臨罰款，但這些重大資料經過FTC徹底研究後仍有可能演變成正式調查及訴訟，令業者不敢掉以輕心。

(工商 )