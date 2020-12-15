台南市虎山實小推動聯合國ECO SCHOOL生態學校特色課程，成為台灣第一所榮獲第3面綠旗代表學校，也是目前台灣唯一一所榮獲三面綠旗的學校。

環保署與美國生態學校，合作辦理台美生態學校夥伴計畫，甫榮獲遠見天下「未來教育」大獎的虎山實小，推動聯合國ECO SCHOOL生態學校特色課程，日前接受環保署及美國在台協會（AIT）共同頒獎，成為台灣第一所榮獲第三面綠旗的代表學校，也是目前台灣唯一一所榮獲三面綠旗的學校。

虎山實小校長林勇成表示，台美共同推動以友善環境為核心精神的生態學校夥伴計畫，各校可自由選擇能源、廢棄物減量、健康生活、生物多樣性、永續食物、森林等12種路徑，帶著孩子去檢視環境、參與、行動、解決問題，孩子更可以從中去學習，學到之後持續影響家庭及社區，這就是Eco School的精神。

林勇成表示，Eco School生態學校特別強調以孩子為主角，透過孩子們的環境行動、環境學習地圖、自主探究學習的獨立研究發表、孩子們的紀錄片發表等等，虎山在2015年及2018年分別獲得二次代表生態學校最高榮譽的綠旗，在今年，虎山的孩子持續獲得肯定，榮獲全國唯一的第三面綠旗的成績，代表孩子們的具體行動受到大家的肯定。

教育局長鄭新輝表示，台南創全國之先，在聯合國SDGs永續發展目標的精神下，大力推動低碳校園認證，帶動學校從校園推動環境教育與低碳，將永續發展的精神種在孩子心裡，以友善環境及生態特色聞名的虎山實小近年來呼應聯合國SDGs永續發展目標，積極推動聯合國ECO SCHOOL生態學校特色課程，獲得第3面綠旗的最高榮譽，肯定師生在友善環境的付出與努力，台南目前有1所綠旗學校、15所銀牌學校獲得認證，成績名列全國前茅。

鄭新輝表示，Eco School生態學校聯盟發源於歐洲，目前已有50多國參與，臺南市虎山實小、青草國小、南化國小、崇學國小、永康復興國、光復實小等校從2013年陸續加入，除了在課程與教學落實生態學校友善環境理念，更在校園環境實踐低碳校園。

台美生態學校聯盟認證分為銅牌、銀牌及綠旗，計畫提供12項友善環境方向，包括生物多樣性、氣候變遷、廢棄物減量、節能減碳、永續食物等，虎山實小除了是台灣第一所取得三面綠旗的學校，更是台灣第一所被芬蘭教育期刊介紹課程與教學的學校，更獲邀到教育部發表學習成果，台南市也正推展學校透過生態學校認證，營造友善、低碳、永續發展校園環境。

(中時 )