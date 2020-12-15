福斯汽車（Volkswagen）14日宣布高層改組，希望加速電動化與數位化轉型腳步，同時提升獲利與效率。零件部門執行長施馬爾（Thomas Schmall）將負責技術管理，阿卡塞爾（Murat Aksel）接管採購部門，奧迪董事會成員安特利茨（Arno Antlitz）接任集團財務長。

《國際產業》福斯集團CEO獲支持留任 未提前延長任期
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(工商 )

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