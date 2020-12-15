提升獲利與效率 福斯宣布高層改組 22:202020/12/15 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 福斯汽車（Volkswagen）14日宣布高層改組，希望加速電動化與數位化轉型腳步，同時提升獲利與效率。零件部門執行長施馬爾（Thomas Schmall）將負責技術管理，阿卡塞爾（Murat Aksel）接管採購部門，奧迪董事會成員安特利茨（Arno Antlitz）接任集團財務長。 《國際產業》福斯集團CEO獲支持留任 未提前延長任期 金融資產評價增 光罩11月獲利嗨 (工商 ) #獲利 #高層 #改組 #部門 #效率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 曾逼辭聯電董座 張忠謀與曹興誠30年後一握泯恩仇 20:342020/12/15 財經 疫情後，視訊教學與學習成新樂趣 04:102020/12/15 時論廣場 法商施耐德電機宣布 緯創資通導入施耐德電機邊緣機房解決方案打造先進實驗室 10:532020/12/15 財經 永豐ESG講座 創SROI社會影響力 04:102020/12/15 金融．稅務 裕民新船加入 年添數百萬美元獲利 04:102020/12/15 證券．權證 加利口罩林明進「進爛布搞壞市場」與陸商黑心對話曝光 13:562020/12/15 社會 德翔海運 年獲利拚50億新高 04:102020/12/15 財經要聞 台灣三星高層異動 鄭泳煥接任台灣三星總經理 12:002020/12/15 財經 《金融股》臺企銀獲SWIFT gpi認證 即時追蹤跨境匯款進度 08:182020/12/15 財經 立積11月自結獲利 年增4.7倍 04:102020/12/15 證券．權證 《百貨股》富邦媒有請台灣大 5G強化物流競爭力 08:012020/12/15 財經 財經熱門新聞 殖利率10％ 卻不受重視？ 謝金河：這家老牌企業值得注意 - 財經 誰的錯？蘋果大砍單殺到台積電5奈米 專家揭驚人真相 - 財經 外資棄息落跑 台積電散戶要逃？專家1句分析後大驚 - 財經 震撼！台積電大將蔣尚義明年回鍋中芯 陸媒爆內幕 - 財經 曾撂話買台積電！陸第2間校企恐破產 北京不想救原因曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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