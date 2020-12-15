印尼11月貿易順差 縮減至26.1億美元 22:202020/12/15 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印尼統計局15日公布，11月貿易順差由上個月的36.1億美元縮減至26.1億美元，高於分析師預期的21.1億美元。該國11月出口年增9.5％至152.8億美元，創下今年迄今最高水平，進口則年減17.5％至126.6億美元。 德翔海運 年獲利拚50億新高 調控收效 陸11月房價漲幅回落 (工商 ) #億美 #貿易順差 #縮減 #印尼 #統計局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 指定檢驗處 恐卡印尼移工18日重開放 04:102020/12/15 生活新聞 緯創印度廠暴動 估損16億 04:102020/12/15 財經要聞 投資app佯稱駭客入侵 432投資人遭騙1.6億 15:242020/12/15 社會 陸11月消費增速5％ 較上月回暖符合預期 10:312020/12/15 財經 好燙 11月全球陸地高溫創141年紀錄 16:312020/12/15 生活 陸統計局：經濟延續恢復態勢 第四季增速將比第三季加快 13:202020/12/15 財經 陸1～11月投資增速2.6％ 連9個月回升符預期 11:112020/12/15 財經 《其他股》美系外資喊買 億豐目標價上看435元 13:242020/12/15 財經 《經濟》印刷電路板業 今年產值可望突破3000億 13:242020/12/15 財經 陸11月規模以上工業增加值7％ 創2019年3月以來新高 11:202020/12/15 財經 台灣超越美中！2020王道永續指標 台灣36名美國退步至40名 19:502020/12/15 生活 財經熱門新聞 殖利率10％ 卻不受重視？ 謝金河：這家老牌企業值得注意 - 財經 緯創印度廠暴動 陸媒：想取代中國製造 只能靠2字 - 財經 震撼！台積電大將蔣尚義明年回鍋中芯 陸媒爆內幕 - 財經 誰的錯？蘋果大砍單殺到台積電5奈米 專家揭驚人真相 - 財經 老將不是叛將！一念之間讓台積電稱王 蔣爸揭密回鍋中芯關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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