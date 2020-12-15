印尼統計局15日公布，11月貿易順差由上個月的36.1億美元縮減至26.1億美元，高於分析師預期的21.1億美元。該國11月出口年增9.5％至152.8億美元，創下今年迄今最高水平，進口則年減17.5％至126.6億美元。

(工商 )