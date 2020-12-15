渣打國際商業銀行(2807)15日在公開資訊觀測站公布，韓德聖(Ian Charles Anderson)先生將於明(110)年1月1日出任總經理，渣打國際商銀代理總經理林素真的代理職務將結束。

公告並表示，韓德聖的新職生效日期，尚待金管會核准。

渣打國際商銀為公發公司，是英商渣打銀行集團在台灣的子行，由早年併購新竹商銀轉型成立至今。韓德聖的新職即是渣打台灣子行總經理。

根據渣打銀行的人事資料，韓德聖的專精背景為風險控管領域，擁有超過25年金融與財務領域管理經驗，自英國派駐亞洲市場時間將近20年，曾任PwC會計師事務所合夥人，協助過花旗銀行重整東南亞市場，2014年起加入渣打銀行，長期擔任渣打銀在東協地區及南亞的風險長。

渣打銀行表示，韓德聖先生上任後可望加強深化渣打台灣與區域連結，結合渣打集團國際網絡與資源，協助台灣客戶接軌國際。

(工商 )