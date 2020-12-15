臺灣銀行代表銀行團在15日和裕隆集團旗下新鑫公司完成簽署42億聯貸案，並由新鑫董事長許國興與臺灣銀行總經理許志文共同主持簽約儀式，此次聯貸案共有10家銀行參加，亦創下高達200%的超額認購潮。

臺銀指出，此次認參金額達70億元，為原本募集金額35億元的2倍，最終以42億元結案，充分顯示金融同業對新鑫營運與未來發展給予高度肯定與支持；該聯貸案資金用途為充實中期營運週轉金，由臺灣銀行統籌主辦並擔任管理銀行，參加銀行共計10家，還包括合庫、一銀、華銀、遠銀、農業金庫、永豐、新光、上海商銀、凱基等銀行。

新鑫創立於76年，為國內第一家專業經營商用車融資租賃業務的公司，92年裕融企業股份有限公司為擴大營運規模，收購新鑫全部股權，至此新鑫正式成為裕隆集團一員。臺銀指出，新鑫在裕隆集團及裕融企業的支持下，97年取得國內商用車租賃市佔率第一名的成績，並持續領先至今，新鑫近年亦積極拓展營建機具、加工機、醫療、光電設備、營運週轉等融資租賃業務，提供客戶專業且全方位的金融服務，本次聯貸案順利籌組完成，將有助於新鑫提升市場競爭力並擴大事業布局。

(工商 )