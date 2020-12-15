香港50歲女星洪欣年輕時外貌出眾，與李嘉欣都是被公認的大美人。然而她情路卻相當坎坷，2000年為舊愛莫少聰未婚生下一子張鎬濂，後來好不容易找到幸福，嫁給小10歲大陸男星張丹峰，未料張丹峰卻在2019年被流出與美女經紀人畢瀅酒店曖昧照，兩人不僅孤男寡女待在房內長達7小時，畢瀅還穿著睡袍從房間出入。事隔1年，洪欣近日更被港媒爆料已與張丹峰協議分開，而男方方面稍早也回應了。

張丹峰當年與經紀人曖昧同房7小時影片流出，讓他好男人形象徹底崩壞，還傳出洪欣當為此傷心欲絕，跑去劉昊然工作室求助，過程中哭掉2盒衛生紙，希望對方能幫幫她剛出道的兒子張鎬濂。不過她最後仍原諒丈夫，兒子還PO出一家4口大合照，力證爸媽已破鏡重圓。

洪欣昔日與李嘉欣被公認是香港大美人。(本報系資料照)

只是洪欣、張丹峰近日就因為長達半年沒有合照，張丹峰更沒有出現在2個小孩的慶生會上，遭港媒爆料兩人已協議分開。報導更揭開洪欣選擇不說的原因，原來洪欣是為了對方前途著想，怕兩人分開消息會讓張丹峰變成失德藝人，影響他在大陸演藝圈的發展，因此對外一直否認婚變。

畢瀅當年穿著睡袍與張丹峰共處一室的影片再度瘋傳。(取自微博)

對於洪欣、張丹峰已協議分開、甚至離婚的說法，張丹峰方面稍早也向陸媒《今日頭條娛樂》回覆「暫不回應」，也讓外界認為此事並非空穴來風，否則為何不直接否認。而畢瀅昔日被拍到穿著睡袍曖昧與張丹峰同房7小時的影片也被翻出，並在陸網瘋傳，不少網友更疑惑曾有大美人之稱的洪欣，到底是哪裡不如畢瀅？

(中時新聞網)