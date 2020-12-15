台灣正展開與《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）成員國進行磋商，希求加入該協定，但大陸學者認為，大陸一定會堅持一個中國原則，必然會對此做出反應，應該以適當方式安排好台灣參與CPTTP的身份問題，解決這個問題的捷徑就是兩岸先達成諒解。

據俄羅斯《衛星通訊社》報導，由於台灣被大陸阻擋加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），迫使台灣必須設法成為亞太地區另一主要自由經濟區的一部分。廈門大學台研院教授劉國深在接受訪問時警告，CPTPP各成員國應當考慮到台灣問題的整個敏感性，因為他們都同中國建立有外交關係。中國政府一定會堅持在一個中國原則下，以適當方式安排好台灣參與CPTTP的身份問題。當然，解決這個問題的捷徑就是兩岸雙方先達成諒解。

針對中國的立場，俄羅斯專家洛曼諾夫認為，這個問題很敏感，因為CPTPP成員都與北京有外交關係，CPTPP參與者將被迫在政治和務實的經濟解決方案之間做出選擇。從經濟角度看，台灣這種做法的邏輯很清楚。但是CPTPP成員在經濟上可以從中國加入的過程中獲得利益，如此一來，政治可能會阻礙採用最佳經濟決策。

報導指出，日本駐台代表泉裕泰表示，幫助台灣加入CPTPP是他的主要任務。日本的積極態度給台灣政府官員帶來極大的希望。很明顯，日本作為美國的軍事戰略盟友，可能準備支持台灣的計畫。其他成員很可能會考慮支持台灣加入該夥伴關係所產生的後果，因為顯然中國大陸會做出反應。

南京大學國際關係研究院副院長鄭安光則表示，中國大陸不會對台灣借CPTPP製造緊張坐視不管。由於CPTPP的談判規則是所有成員同意一致，而當前大陸明確表態積極考慮加入CPTPP。如果大陸先加入其中，台灣再想加入必須獲得大陸方面的批准。此外，拜登上台後美國也有重返CPTPP的可能。不過大陸不會坐視台灣當局借CPTPP興風作浪，台灣當局「以經謀獨」的企圖不可能實現。

CPTPP包括加拿大、澳大利亞、汶萊、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡和越南。上周韓國總統宣佈他希望韓國加入這個經濟集團。2017年初美國退出了建立該自由貿易區的談判。

(中時新聞網)