國際刑事法院（ICC）檢察官拒絕了流亡維吾爾族人對大陸官方部門的指控，表示證據不夠充份，而且中國大陸並不是海牙法院的簽字國，故無法受理。
半島電視台報導，海外維吾爾族在7月向國際刑事法院提交了證據，指控中國大陸將超過100萬維吾爾族，與其他穆斯林信仰的少數民族送到再教育營當中，營區裡還對婦女進行絕育手術。
但是ICC檢察官法圖·班蘇達（Fatou Bensouda）在一份報告中表示，這件案子無法受理。首先，控方所說的事件發生在中國大陸領土內，然而中國大陸不是國際刑事法院的簽字國。「大多數所指控的罪行，沒有達到行使法院領土管轄權的先決條件」。
其次，「關於中方將維吾爾人從塔吉克、柬埔寨等國強行抓回中國大陸的說法，也欠缺明確證據。」
控方的維吾爾人爭辯說，即使驅逐出境不發生在中國大陸境內，但國際刑事法院應該仍可採取行動，因為事件有發生在塔吉克、柬埔寨境內，而且他們是國際刑事法院的成員國。
國際刑事法院檢察官的報告說，維吾爾人的律師已要求法院「請根據新事實新證據，重新考慮是否受理。」
至於中國大陸方面，他們稱這些指控都毫無根據，並解釋新疆西北地區的再教育機構，偏向職業培訓中心，希望人們不要過度偏激。
據一些報導和證人的說法，新疆有超過100萬的維吾爾人，被帶往再育教機構。人權活動家稱這些地方如同集中營。
國際刑事法院於2002年成立，設立目的是為世界上最嚴重的犯罪案件伸張正義。檢察官可以獨立判斷哪些案件值得審理，全世界有114個國家加入。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。