國際刑事法院（ICC）檢察官拒絕了流亡維吾爾族人對大陸官方部門的指控，表示證據不夠充份，而且中國大陸並不是海牙法院的簽字國，故無法受理。

半島電視台報導，海外維吾爾族在7月向國際刑事法院提交了證據，指控中國大陸將超過100萬維吾爾族，與其他穆斯林信仰的少數民族送到再教育營當中，營區裡還對婦女進行絕育手術。

但是ICC檢察官法圖·班蘇達（Fatou Bensouda）在一份報告中表示，這件案子無法受理。首先，控方所說的事件發生在中國大陸領土內，然而中國大陸不是國際刑事法院的簽字國。「大多數所指控的罪行，沒有達到行使法院領土管轄權的先決條件」。

其次，「關於中方將維吾爾人從塔吉克、柬埔寨等國強行抓回中國大陸的說法，也欠缺明確證據。」

控方的維吾爾人爭辯說，即使驅逐出境不發生在中國大陸境內，但國際刑事法院應該仍可採取行動，因為事件有發生在塔吉克、柬埔寨境內，而且他們是國際刑事法院的成員國。

國際刑事法院檢察官的報告說，維吾爾人的律師已要求法院「請根據新事實新證據，重新考慮是否受理。」

至於中國大陸方面，他們稱這些指控都毫無根據，並解釋新疆西北地區的再教育機構，偏向職業培訓中心，希望人們不要過度偏激。

據一些報導和證人的說法，新疆有超過100萬的維吾爾人，被帶往再育教機構。人權活動家稱這些地方如同集中營。

國際刑事法院於2002年成立，設立目的是為世界上最嚴重的犯罪案件伸張正義。檢察官可以獨立判斷哪些案件值得審理，全世界有114個國家加入。

(中時新聞網)