據日媒報導披露，蘋果今秋推出首款5G手機iPhone 12，在疫情推波助攔下需求激增，因此明年上半iPhone產量擬提高30％，多達9,600萬支。

《日經亞洲》（Nikkei Asia）引述數位熟悉內情人士報導，矽谷科技巨擘蘋果已對供應商提出要求，明年上半將iPhone產量拉高到9,500萬至9,600萬支，包括新上市的iPhone 12系列，以及舊款的iPhone 11和iPhone SE等。

不過報導也提到，重要零組件缺貨恐讓此生產目標難以達陣。報導說，蘋果將原本要供應iPad的零件，重新分配給iPhone 12系列，以致今年200萬到300萬台iPad生產大受影響。

內情人士說，蘋果與供應商的全年預測暫定，2021年iPhone產量上看2.3億支，新舊款都包含在內，若與2019年相比增加20％，但此生產目標會隨消費者需求變化做修訂調整。

蘋果一重要供應商主管向《日經》表示，「接下來2季的生產目標已決定好，展望相當樂觀。」該名主管透露，「尤其iPhone 12 Pro及 iPhone 12 Pro Max的需求，比我們預估的還強。iPhone 12的需求符合預測，但iPhone 12 mini銷售就差了些。」

蘋果iPhone的出貨量，接連在2018年和2019年呈現下滑。而市調機構IDC的數據顯示，iPhone今年前9個月的出貨量約1.16億支，雖與去年同期相比還是萎縮，然僅少了1％。

面臨對手三星與華為搶先推出5G智慧手機的壓力，蘋果終於在10月發表5G手機iPhone 12，今年iPhone的出貨動能，可說多半靠iPhone 12拉抬，自上市以來買氣搶搶滾。

有鑑於此，蘋果有意拉高明年全年iPhone產量達2.315億支，與2015年的創紀錄出貨量相當。

另2名消息人士爆料，在高端電腦方面，蘋果也有野心勃勃的生產進度表，包括MacBook Pro與iMac Pro。

(工商 )