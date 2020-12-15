疫情相關的失業補助轉眼就要到期，美國國會兩黨為讓9,080億美元的最新疫情紓困法案順利過關，欲將法案分拆成兩部份表決。其中一項7,480億美元的提案，包括援助中小企業、每周發放300美元失業補助金為期4個月、新冠疫苗配送經費等。

另一部份提案則涵蓋國會兩大僵持不下的癥結點，一為保護企業、學校、醫院、非營利團體等不受疫情相關訴訟威脅的免責條款，另一是給州與地方政府的1,600億美元紓困金。

第一部份7,480億美元提案，預料會獲得兩黨無異議支持。但第二部份提案則是共和黨議員贊同居多，民主黨有異議。

7,480億美元紓困法案，有3月間通過的1.7兆美元《新冠病毒援助與經濟安全法案》（CARES Act）的影子，CARES Act中不少深受歡迎的條款，在最新紓困法案中重現，惟實施期限和規模都縮減。

新法案再發放失業補助金每周300美元，為期16周時間，但與CARES Act的每周600美元相比硬生生砍半。此外學貸寬限期延長到明年4月1日，暫緩驅趕房客令（eviction moratorium）也延至明年1月31日。

兩黨歧見頗深的「薪資保護貸款計劃」（Paycheck Protection Program），旨在金援中小企業，新法案讓該計畫重起爐灶，編列3,000億美元二度紓困小公司。

新法案的紓困對象也涵蓋運輸業，提供航空公司、機場、巴士等450億美元緊急資金。另外820億美元則挹注教育，其中540億美元用在幼稚園及小學，200億美元援助高等教育。

共和黨籍參院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）表態，新紓困案在未來幾天內，至少有一部份會有結果。

不過民主黨籍眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）與財長穆努欽短暫對談後，又再浮現州與地方政府紓困的隱憂。裴洛西發言人推文指出，裴洛西重申她的疑慮，擔心免責條款會成為替州與地方政府紓困的障礙。

(工商 )