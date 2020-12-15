美國14日啟動施打輝瑞疫苗之際，新冠肺炎疫情又傳噩耗，死亡人數正式突破30萬大關。美國因染疫病故數從25萬跨過30萬，只花了27天，暴增5萬創疫情爆發以來最快增速，部分模型預測，在明年春夏疫苗普及之前，死亡人數恐達50萬。近幾周來，南達科他州及北達科他州的死亡數最高。

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