美國新冠死亡人數 突破30萬大關 22:292020/12/15 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國14日啟動施打輝瑞疫苗之際，新冠肺炎疫情又傳噩耗，死亡人數正式突破30萬大關。美國因染疫病故數從25萬跨過30萬，只花了27天，暴增5萬創疫情爆發以來最快增速，部分模型預測，在明年春夏疫苗普及之前，死亡人數恐達50萬。近幾周來，南達科他州及北達科他州的死亡數最高。 台股盤中下殺百點 失守14200點大關 桃園媒合國家隊 捐匈牙利30萬片口罩 (工商 ) #美國 #萬大關 #死亡人數 #新冠死亡人數 #日啟動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美開打疫苗 川普改口晚點接種 04:102020/12/15 國際大事 組團赴港澳打新冠疫苗 指揮中心：不禁止但恐沒染疫補償 22:532020/12/15 生活 美國新冠死亡人數突破30萬 疫情震央在這州 19:572020/12/15 國際 《國際社會》韓國染疫往生者 單日首見破十 11:252020/12/15 財經 《國際政治》聯邦支出法案＋新冠紓困措施 美國會拚同時達陣 11:252020/12/15 財經 新冠檢測商機加持 普生、長興營運熱 04:102020/12/15 證券．權證 日本大阪醫療拉警報 武漢肺炎患者等嘸病床死亡 13:412020/12/15 國際 《國際社會》義大利死亡數超英 政府考慮收緊管制 11:422020/12/15 財經 員警因公死亡靈車繞行西螺分局 80名同仁列隊敬禮道別 10:222020/12/15 社會 白宮官員染新冠 小腿與腳拇指遭截肢 12:462020/12/15 國際 聯邦快遞在全美運送首批新冠肺炎疫苗 12:522020/12/15 財經 財經熱門新聞 殖利率10％ 卻不受重視？ 謝金河：這家老牌企業值得注意 - 財經 誰的錯？蘋果大砍單殺到台積電5奈米 專家揭驚人真相 - 財經 外資棄息落跑 台積電散戶要逃？專家1句分析後大驚 - 財經 曾撂話買台積電！陸第2間校企恐破產 北京不想救原因曝光 - 財經 震撼！台積電大將蔣尚義明年回鍋中芯 陸媒爆內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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