熱炒店可用平價的價格來滿足味蕾，是不少人聚餐、下班放鬆的首選地。對此，就有網友好奇發問，熱炒店餐點選擇多，「要點什麼才能看出師傅的真功夫呢？」貼文發出後引起熱議，不少人直指，「蛋炒飯，一炒定勝負」、「蛋炒飯要好吃，需要真功夫」。

原PO昨(14日)在PTT上以「熱炒店要點什麼才能看出廚師的功夫？」發文表示，自己日前到熱炒店吃飯，每一道料理都不馬虎，相當好吃，因此讓他好奇，「如果要看出廚師的功夫好不好，應該要點哪一道菜？」

貼文發出後湧現各種答案，網友們紛紛給出心中的料理，「炒空心菜」、「蔥爆牛」、「蝦仁滑蛋」、「薑絲大腸」、「三杯田雞、中捲」、「客家小炒」、「炒海瓜子」、「炒高麗菜，功夫好不好炒青菜一目了然」。還有網友分享經驗，「以前在餐飲業打工，師傅都叫新人炒蔥爆牛測試實力」。

不過，大多網友心中的答案，是看似平凡，卻不簡單的蛋炒飯，「蛋炒飯」、「一個師傅功夫好不好，看炒飯好吃程度就知道」、「一炒定勝負」、「炒飯好吃，要真功夫」、「還真的是炒飯」。

(中時新聞網)