台彩年終刮獎將推出新體驗！台灣彩券15日推出每張售價新臺幣300元的刮刮樂「魔術金塊」，頭獎300萬元，1,000元（含）以上獎項超過22萬個；同日上市的刮刮樂「歡樂賓果」每張售價100元，共有5個頭獎30萬元，500元（含）以上獎項超過18萬個。總計2款新品總獎項超過331萬個，總獎金逾11億元。

2020年已屆尾聲，台灣彩券趁年終推出全新主題刮刮樂「魔術金塊」，以魔術方塊的立體概念作為遊戲刮區設計，用正方金塊整齊堆砌而成的立體金磚，結合民眾熟悉的「刮三中三」及「連線」兩種玩法，任一面中刮出3個相同數字連成一線就中獎，體驗紙上破解魔術方塊的刺激與趣味！「魔術金塊」共有3面各自獨立的遊戲刮區，每一面皆有9個方格與6個獎金欄，共有18局遊戲，若任一面中刮出3個相同數字且連成一直線或橫線（不包含對角線），即得該連線對應獎金欄獎額，但不可跨面對獎。「魔術金塊」每張售價300元，頭獎300萬元共有3個，1,000元（含）以上獎項超過22萬個，總中獎率40.08％。

另每張售價100元的「歡樂賓果」，是益智延長型刮刮樂的入門款，簡單熟悉的連線玩法，廣受消費者喜愛，票面設計充滿氣球、彩帶等熱鬧氣氛的派對元素，繽紛亮眼、歡樂感十足。「歡樂賓果」玩法簡單，依照連線成功數可獲得對應的獎金，連線數越多獎金越高，「四角全中」也有獎，增加消費者刮獎趣味，頭獎30萬元共有5個，500元（含）以上獎項超過18萬個，總中獎率32.99％。台彩表示，此款非常適合民眾參加耶誕派對及聚會時與親朋好友一起刮一起樂，公司行號舉辦年終尾牙活動時也不妨考慮選擇刮刮樂「歡樂賓果」達到暖場及炒熱氣氛的效果。

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