對於打房政策，房地產業者和財金部會出現異音，業者普遍認為房市沒有過認，戴德梁行（台灣）董事總經理顏炳立15日指出，現在市況是「預售屋市場像夏天，成屋市場像冬天」，政府嚴查「紅單」是正確的，「把投機客手上的油桶搶下來」，好讓2021年的不動產市場能走向價、量、買氣，三指標均樂觀健康的「不失控」市場。

顏炳立今天在北威冬季論壇中說明「後疫情時代的房市錢景」，表示台灣房市在2019年落底，全年交易量約31萬棟，是健康的市場，今年第四季來，金管會緊盯不動產授信、財政部央行都打炒房，實際上是不打自用購屋，以房貸利率極低的條件下，目前是自住購屋最最好出手的時機。

「有人說市場熱的不得了」，顏炳立說，說這些話的大部分都不是在賣房子，他意有所指地說，真實市況是「貓的市場，不會有老虎的雄風」，今年來大部份蛋黃區的房子如果不降價，是很難出售，而2015年高點買進的房屋，今年都還沒漲回原來的房價，也有人花1700萬元買屋加裝璜費用，結果用於出租一個月租金2萬元收人，「有錢人就是任性，這樣的投資效益怎麼算？」

顏炳立指出，今年來有些遞延買盤積極前進蛋白區的房屋，這些買盤多是剛性需求，也就是自住房，結果被說成全面上漲；反而，真正在漲價的是商辦廠房，台商回流的資金最首要的都拿去買土地、廠辦，像進入信義計畫區最慢的南山人壽，拿下世貿三館地上權，「把地上權價格訂到所有權一樣」，反映出土地限量下的土地交易市場，才會一直加溫。

(工商 )