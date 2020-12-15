傳出前高雄市長韓國瑜近日微整形，為明年黨主席選舉鋪路，被問到此時，國民黨主席江啟臣今天自爆「李彥秀也剛做完」，李下午戴著墨鏡現身受訪，抱怨「這種事情連老公都不敢對外說，這男人太不會講話了」，還說「江啟臣要做的地方才多」，皮膚要打肉毒桿菌。

因不小心被江啟臣披露「女人的秘密」，李彥秀下午戴著墨鏡接受媒體訪問，她說，因為藍委許淑華日前割眼袋效果不錯，也勸她去做，經徵詢醫生意見後，上周六自己也割眼袋，目前恢復狀況不錯，3個月後就可以見證。

李彥秀尷尬地說，「這種事情連我老公都不敢講」，江啟臣怎麼對著麥克風直接講出來，要轉移焦點也不是用這種方法，員工不能這樣隨便被出賣，直呼「這是一個不好的老闆」，事後整個群組黨部工作夥伴都在罵江啟臣，江也馬上向她致歉。

媒體詢問，建議江啟臣也去微整形嗎？李彥秀說，「江啟臣要做的地方很多」，皮膚需要打肉毒桿菌，她強調，不管做什麼調整，都是要讓自己狀態更好，更有自信，還預告很多黨內人士接力要去諮詢。

(中時 )