年僅36歲的藝人「小鬼」黃鴻升，因主動脈剝離驟逝，有心臟科醫師表示，超過50%的人一發作就死亡，可說「神仙難救」。除了主動脈剝離，還有其他疾病也是又急又猛，一名6歲男童高燒送急診，跟媽媽說完「我好累」就倒地不起，搶救後仍不治，最後確診感染「A型鏈球菌」最恐怖的「毒性休克」型別，讓醫師無奈感嘆「細菌毒素來得太快了」。

小兒科醫師黃瑽寧在《醫師好辣》節目中分享案例，曾有一名6歲男童，因為高燒就醫，精神狀態極差、喉嚨紅腫，急診醫師建議先住院等待檢查報告。住院醫師發現弟弟異常安靜，就算打針也沒什麼反應，一量血壓大驚，血壓狂掉心跳上升，緊急安排送加護病房觀察。

但就在男童推著點滴架，緩緩走向加護病房過程中，他對媽媽說了句：「媽媽我好渴、我好累」，就昏倒在病房門口。醫護人員立即進行搶救，無奈仍舊回天乏術。最後男童確診感染「A型鏈球菌」，讓黃瑽寧感嘆「細菌的毒素來得太快了」。

黃瑽寧也說，日後只要出現「累累的小朋友」就會趕快安排住院、量血壓心跳，就怕同樣的悲劇再度上演。

而黃瑽寧也在著作《唉唷！這些惱人的小麻煩》中提到，「A型鏈球菌是一隻很有特色的細菌」，更形容「她心狠手辣，要你命時絕不手軟；或者她可以手下留情，但讓你一輩子忘不了她；她若是喜歡你，也願意和你相安無事地共處；但是這麼厲害的角色，面對抗生素時，又是這麼的脆弱」。

黃瑽寧說，A型鏈球菌釋放的毒素非常恐怖，輕則讓人長猩紅熱（全身紅通通的疹子），或者造成腎臟發炎，重則引起「毒性休克症候群」，就像6歲男童一樣突然休克，甚至死亡。

根據衛福部資訊，由A群鏈球菌所引起的侵襲性疾病包括：肺炎、菌血症、肌炎、壞死性筋膜炎、關節炎、骨髓炎、腦膜炎、敗血症等。

而毒性休克症候群（streptococcal toxic shock syndrome，STSS)則會出現低血壓，且合併至少兩項以上器官功能異常，包括：腎功能異常、肝功能異常、血小板低下或彌漫性血管內凝固症、紅疹、急性呼吸窘迫症、壞死性筋膜炎/壞死性肌炎。

(中時新聞網)