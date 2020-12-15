由於當前科技產品空前需求，帶動台灣科技業蓬勃發展，依最新數據顯示，台灣19家大型資訊科技公司今年11月的合計營收，高達新台幣1.45兆元，創下《日經》自2013年1月開始追蹤數據以來的紀錄，而推動科技產品空前需求，促使台廠訂單大增，主要為美國對大陸科技公司制裁等6大主因，因此，也有專家認為，台灣的晶片跟面板業，正經歷著前所未有的繁榮。

根據《日經亞洲評論》報導，台灣共計19家資訊科技業營收，在11月創下《日經》彙編的數據紀錄，其中有13家營收實現兩位數增長，例如聯發科11月營收年增62.7％至今新台幣335億元、和碩年增26.1％至新台幣1791億元，以及鴻海年增13.1％至新台幣6813億元。

報導指出，資策會產業情報研究所（MIC）半導體分析師Liu Wen表示，台灣的晶片跟面板業，正經歷著前所未有的繁榮，同時，除了晶片外，海外的個人電腦和伺服器訂單也大量湧入台灣公司。

台灣代工廠負責供應所有iPhone 12、生產90％的iPad、製造全球近90％的伺服器和80％的個人電腦，以及代工全球70％的晶片，因此，台灣科技廠的每月營收，被認為是全球科技和電子需求的領先指標，而台灣目前所收到的強勁訂單，可能將在未來幾個月，便能轉化為全球科技業的可觀收益。

報導分析，推動當前科技產品空前需求的6大主因，包括5G通訊、新iPhone推出、美國對大陸科技公司的制裁、疫情大流行、新遊戲主機推出及電動車需求。其中蘋果已在今年秋季，推出其首支5G手機iPhone 12。但資策會分析師Liu指出，真正令台廠大吃一驚的，是在新冠疫情影響下，居家工作需求大增，促使今年的個人電腦及平板電腦出貨量年增15％。

此外，Sony和微軟則都在今年末推出新遊戲主機，而兩家公司主機大部分都由台廠代工。美國更在本月將大陸中芯國際列入「大陸軍方企業」名單，促使晶片設計商高通（Qualcomm）及輝達（Nvidia），將其訂單轉移給台灣代工廠，再加上全球車市，從汽油車加速轉變為電動車的趨勢，導致晶片需求大增，更為台灣科技公司的帶來更多的業務。資策會分析師Liu預計，台灣科技業的繁榮，將至少持續至明年春季，甚至可能延續到明年中。

(中時新聞網)