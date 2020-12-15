美國本周起開始施打輝瑞與 BioNTech共同研發的新冠疫苗，但隨著這波入冬以來急速升溫的新冠疫情，尤其以紐約州長(Andrew Cuomo)、紐約市長白思豪 (Bill De Blasio)分別警告可能要再度啟動封鎖措施，導致美股周一翻黑作收。但隨著Moderna的新冠疫苗也有機會最快周五核准，美股周二開盤上漲174.63點、以30,036.18點開出。

截至台灣時間15日晚間10點35分，道瓊指數上漲163.34點或0.55%、暫報30,024.89點；標普500指數上漲27.91點或0.77%、暫報3,675.40點；那斯達克指數上漲95.28點或0.77%、暫報12,535.32點；費城半導體指數上漲40.87點或1.49%、暫報2,777.12點。

4大科技巨頭開盤表現漲跌不一，蘋果股價上漲超過2%，亞馬遜發表該公司最新自駕計程車Zoox，並計畫推出 App 叫車服務。電動車大廠特斯拉股價開盤上漲2.36美元或0.37%、暫報642.19美元。

台積電ADR股價上漲2.32美元或2.24%、暫報105.88美元；聯電ADR股價續跌，重挫0.28美元或3.40%、暫報7.95美元。台積電將在本周四除息，外資偏空情緒，截至17日遭外資連5賣，總計賣超43,298張。

至於美國聯邦食藥署（FDA）表示，Moderna的新冠疫苗安全有效，具有對成年人強力的保護力，預防重症發生，符合緊急使用申請的標準，預計最快將在本周五核准，民眾又多一個可以控制疫情的工具。至於新一輪經濟刺激法案出現重大進展，美國國會表示，將在討論兩筆總計7480億美元規模的紓困案，包括每周提供額外300美元的聯邦失業救濟金，以及另外3000億美元用於支付薪資保護計畫（PPP）下的貸款，支撐美國經濟復甦力道。

此外，聯邦公開市場委員會(FOMC)將召開今年最後一次利率決策會議，市場預料將不會繼續調降利率，但有機會擴大購債計畫。

(中時新聞網)