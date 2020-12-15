知名Youtuber「反骨男孩」成員蕾菈（Lyla）擁有深邃五官和火辣身材，因長相神似香港歌手鄧紫棋，有「小鄧紫棋」稱號；個性直爽的她，時常在社群平台曬出自己的性感照，也常大談男女18禁話題的話題。近日，蕾菈有感而發在IG上發了一篇長文透露自己想轉型，但卻遇到粉絲取消追蹤的狀況。

向來不吝在社群平台分享性感辣照的她，近日在IG上發了一則「這是一則有聲音的貼文」的長文，文中說道：「可能很多人對我的第一印象都是腥羶色，成天在網路上分享自己的經驗教壞小朋友，但曾幾何時有人去發現我在努力做的改變其實很少人會注意」。

蕾菈力求轉型卻遇上粉絲取消追蹤的狀況 (圖/ 蕾菈臉書)

蕾菈也說，畢竟她現在是以YouTuber為主業，影片很多內容尺度都要抓得剛剛好，有時小開黃腔，太多色情、太少無趣；同時她更提到，自己穿著也開始慢慢調整，但很多粉絲因為她不再瘋狂露奶而退追，這也是不可避免，畢竟大家都是視覺動物，非常能接受。

流量下滑和退追蹤，並沒有打消她想轉型的念頭。她也謝謝一直支持她的粉絲們，也希望大家能陪她一起走下去，她更感性的說：「有非常多的粉絲看見我的轉變，甚至也有討厭我的人轉變為喜歡我給我支持與鼓勵，這都讓我走在這條路上給了我非常多動力，很感謝你們曾經的討厭及一如既往的喜歡」。

蕾菈發長文透露轉型心情 (圖/ IG / la.112814)

(中時新聞網)