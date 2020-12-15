大鵬灣青洲濱海遊憩區在鵬管處與BOT業者分手後，拆除圍籬對外開放，恢復昔日親民形象。（謝佳潾攝）

大鵬灣青洲濱海遊憩區在鵬管處與BOT業者分手後，拆除圍籬對外開放，恢復昔日親民形象。（謝佳潾攝）

大鵬灣青洲濱海遊憩區在鵬管處與BOT業者分手後，拆除圍籬對外開放，恢復昔日親民形象，在地人、遊客都愛到此一遊順便遙望小琉球，而管處也預計招商打造另一商圈活絡地方產業，當中「鵬排青浪潮」將搶先登場展現新魅力。

青洲對土生土長東港人、甚至是鄰近鄉鎮居民而言，是「最好玩的大公園」，平日散步、假日焢土窯，悠閒感百分百，但自從交由BOT業者經營後，高圍籬與收費制讓大家與之距離漸遠，直到業者退場後，鵬管處拆除圍籬對外開放，才又重拾往日光景。

鵬管處發現，今年7月青洲對外開放的同時，也因應中央「向海致敬」計畫，定期篩沙、淨灘提供最乾淨的沙灘供民眾遊樂，而效果相當顯著，除有假日人潮外，平日傍晚也湧現散步潮，以大數據來看，平均每月都有破千人到青洲。

處長陳煜川說，近來大鵬灣積極打造夜間景點，盼藉由徐徐晚風的悠閒氛圍留住遊客，當中青洲、濱灣公園一帶是最佳規畫點，期待大家在晚餐過後到此散步、賞月、觀浪，因此有計畫針對青洲進行招商，盼藉此活絡地方產業。

「來青洲打赤腳不用怕受傷！」他說，招商計畫尚在評估中，不過19日將率先舉辦沙灘排球趣味活動「鵬排青浪潮」，除展現淨灘成效外，也邀來排球國手表演並設市集，不僅為之後的商業發展暖身，也要讓大家慢慢感受大鵬灣與青洲將愈來愈不一樣。

(中時 )