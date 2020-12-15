指揮中心發布防疫補償申請資格。(指揮中心網站)

包含大陸、英國陸續施打新冠疫苗，但台灣何時到貨至今沒有著落，有媒體報導有台商因為疫情無法返回工作地，預計組團到香港或是澳門施打。不過中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，沒有限制不能出國施打疫苗，但萬一染疫，就是「明知故犯」條款，返台就不能申請防疫補償。

有媒體報導指出，台商圈傳有廠商代理到輝瑞疫苗將釋出5萬劑，在香港或澳門施打。

對此，指揮中心發言人莊人祥表示，出國接種疫苗是個人自由，指揮中心不會限制，但若是為了接種新冠疫苗出國，結果卻染疫，返台後不得申請每日1000元的防疫補償。

但是目前可以出國的目的，除了求學、工作、緊急需求或是商業等理由外，目前並沒有施打疫苗的種類，因此出國僅為接種疫苗，立刻回台後居家檢疫，無染疫者是否可領取隔離檢疫期間，每天1000元的補償，莊僅說，依個別狀況評估可否給與。

莊人祥提醒目前全球新冠肺炎旅遊警示仍是最高的第三級，當地染疫風險高，且飛機又是密閉空間，在機上也有感染風險，希望民眾考慮出國接種疫苗前，應將上述感染風險一併考慮。

(中時 )