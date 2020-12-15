今年來受到新冠疫情肆虐，迫使全球多國不是實施封鎖措施就是要求民眾進行社交隔離，這也帶動年終假日的網購買氣更加火熱。

根據麥肯錫公司發布的一份調查顯示，37％受訪者聲稱有意在今年年終假期增加網購支出，僅有10％表示將擴大在實體店的消費。這項調查時間為今年9月，接受調訪的消費者有3,500人，遍布於美國、英國、中國、德國與法國。

自從這項調查完成後，疫情捲土重來，導致英國與歐洲多國再次實施封鎖措施。麥肯錫預測這些國家的消費者很可能重回線上採購。

該公司還發現，基於安全與不確定性的考量，今年消費者的網購模式也與往年不同。

麥肯錫指出，在今年的年終假日，許多消費者多轉向高人氣的應用程式與網站進行採購，而且他們多利用網路採買、實體店取貨方式來確保購物的安全與便利。

它還補充由於擔心供應鏈可能受到干擾，消費者也傾向提早採購，避免貨品抵達受到延誤。

(工商 )