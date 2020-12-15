美國選舉人團周一(14日)投票，正式確認拜登(Joe Biden)為下一任美國總統。經濟學家同時也兼馬里蘭大學名譽經濟系教授莫里奇(Peter Morici)認為在拜登上任後，貿易恐將為他在外交政策上的最大考驗。

考量到美國總統川普多次聲稱這次選舉存在舞弊，周一在全美50個州和哥倫比亞特區召開的選舉人團會議，在戒備森嚴的環境下完成這項形式上的投票。這次投票並無出現跑票事件，截至晚間拜登得票數如媒體預期，已跨過當選門檻的270張票，正式成為美國下任總統。

這項來自選舉人團的投票結果，也讓始終不願承認拜登勝選的部分共和黨人，必須面臨他將成為下任美國總統的事實。

周一的投票結果將被送到華府，美國國會將於明年1月6日正式確認投票結果，屆時副總統潘斯(Mike Pence)將主持國會聯席會議，清點各州的總票數並宣布結果。受認證的總統當選人則將於1月20日於華府宣誓就職。

(工商 )