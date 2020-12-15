台幣對美元匯價15日收在28.46元，出現連續第二天小貶，盤中價位仍然衝撞28.14元，續寫近23年半新高。香港北威國際集團董事總經理劉憶如在北威冬季論壇會外接受媒體採訪表示，台幣此波強勢升值，全然是因為美元太弱，且相對上，韓元、人民幣等主要亞洲貨幣都是同方向升值，她同意「央行講的話」，台幣匯率趨勢上走升並「不稀奇」。

本周來的二個交易日，台幣對美元匯率都以小貶收盤，而近二日都剛好有工商大老向央行喊話：「強勢新台幣影響台灣投資環境，衝擊台灣出口競爭力」。央行因此恢復盤中、收盤的兩樣價操盤法，作為給工商界的回應。本周四（12/17）央行召開第四季理監事會議，新台幣匯率問題勢必成為會中焦點。

劉憶如表示，美元走弱，並不是只有新台幣獨強，其他貨幣包括歐元、日圓甚至比特幣都走強，美元今年以來跌幅達12％，同意央行「新台幣價位居中」的講法，以目前政經情勢觀察，弱勢美元還沒來到盡頭，大家也要心理準備，台幣不可能一再獨弱。

(工商 )