國際油價周一創九個月新高，主要是美國開始為民眾施打新冠肺炎疫苗，讓人看好經濟能逐步回復正常而帶動能源需求。但石油輸出國家組織（OPEC）和國際能源署（IEA）分別調降明年全球石油需求預測後，讓周二油價漲勢受到抑制。

最活躍原油期貨價周二走勢波動，紐約西德州1月期油盤中每桶上漲0.4％報47.2美元，倫敦布蘭特2月期油上漲0.3％報50.4美元。

施耐德電機全球研究與分析部經理法拉沙（Robbie Fraser）說，美國開始施打疫苗帶動油市整體氣氛樂觀，是推升油價的主因。

但專家指出，IEA和OPEC先後調降明年石油需求量，而且矛頭都指向全球運輸業的燃料需求仍然疲弱，讓人擔心經濟活動的復甦速度可能沒想像中那麼快。

雖然油價在周一創3月初來新高，但歐美等許多地區的疫情仍持續快速擴散，令市場擔心各國被迫採取新的封鎖防疫措施，導致能源需求下降而拖累油價表現。

IEA周二報告預測明年全球每天石油需求增長量為570萬桶，較11月預測值減少17萬桶。

IEA認為即使有疫苗能控制疫情，讓陸上運輸的燃料需求回復至去年水準，但明年航空業的燃料需求仍然疲弱，是其調降整體需求量的主因。

IEA表示今年油市遭遇前所未見的衝擊，民眾正常生活都受疫情影響。其估計今年每天需求量減少880萬桶，跟11月預測減少885萬桶差不多。

OPEC周一在月報中預測明年每天需求增長量為590萬桶，較原先預測值減少35萬桶。其估計今年每天需求量為8,999萬桶，略低於原先估計，較去年減少977萬桶。

OPEC調降明年每天需求增長量的原因，是明年上半年已開發國家的運輸燃料需求，受疫情和勞動市場等不明朗因素影響所致。

(工商 )