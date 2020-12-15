美國投資銀行高盛 （Goldman Sachs）指出，今年可說是「特殊目的收購公司」（SPAC，或稱空白支票公司）爆紅的一年，不少企業於疫情期間透過這種借殼上市方式募集資金，而這可能推升未來2年內全球併購規模達到3,000億美元。

高盛指出，SPAC今年以來（截至12月10日止）藉由股票首度公開上市（IPO）已募得700億美元歷史新高，足足是去年130億美元的五倍以上。

以柯斯亭（David Kostin）為首的高盛策略師團隊表示：「在歷史教科書上，今年將記載為疫情肆虐的一年。但從資本市場觀點來看，今年絕對是SPAC最夯的一年。」

SPAC並未推出任何商品或服務，也缺乏長期商業計畫，成立目的在於募集資金以併購其他企業。這類公司自1980年代以來開始崛起，今年因新冠疫情爆發更加興盛、成為私人企業借殼上市的熱門管道。

(工商 )