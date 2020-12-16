外來物種綠鬣蜥在嘉義縣八掌溪沿岸快速繁殖，近日民眾以彈弓圍捕，這1個月抓捕200多隻，並將獵捕的照片及影片貼到臉書社團，參與圍捕的袁安男說，綠鬣蜥抓不勝抓。

最近八掌溪沿岸發生綠鬣蜥偷吃兩岸民眾種植的蔬菜，數名民眾組成捕捉綠鬣蜥團隊，一個月不到就捉到200多隻，並將大隻的綠鬣蜥「五花大綁」，拍成影片及照片放在臉書社團「嘉義綠豆大小事」供大家觀賞。

參與捕捉的袁安男表示，最近是綠鬣蜥繁殖期，牠們大量在嘉義縣、嘉義市交界的永欽橋一帶出沒，這個月有不少人來抓捕，但抓不勝抓。

袁安男表示，抓綠鬣蜥要小心，牠會甩尾、咬人，爪子跟老鷹一樣銳利，一不小心就會受傷。

國立嘉義大學生物資源學系助理教授陳宣汶指出，綠鬣蜥族群在嘉義縣境內分布主要在水上鄉境內的八掌溪北岸，並沿著八掌溪往上游遷移，在嘉義縣市界處有多數零星族群，以吃構樹為生。（編輯：陳仁華）1091215

(中央社)