命名為塔江艦。（趙雙傑攝）

龍德造船公司15日上午在蘇澳港第六廠區舉辦海軍「高效能艦艇後續艦首艦命名暨下水及快速布雷艇首艇交艇典禮」，蔡總統也出席，並將新艦命名為「塔江」，而該艦名稱是取自台東塔瓦溪。對此，前立委沈富雄直言，作為一名老海軍，他覺得這樣的命名不倫不類，反問「難道道秀姑巒溪要叫秀江？」並指出，很多老海軍們看到也覺得很奇怪。

塔江首字取自台東塔瓦溪，該流域屬於排灣族生活範圍，排灣族自古以狩獵為主要經濟活動，代代傳承狩獵文化，天性具有不畏懼艱難。

對此，沈富雄15日在政論節目《少康戰情室》中表示，身為老海軍，他上過船、出過海，一年裡有9個月的時間在海上，但他比較了現在的新船和舊船之後直言， 心裡頭有一種不舒服的感覺，「我們的老船陽字號，字這麼大，在船上一看就與有榮焉，現在這些小船，字體難看，那個字好像鉛字房抽出來的，然後又多加一個艦，不必要的」。

沈富雄以沱江艦為例，稱現在的設計看起來很奇怪、不好看，而他也說，不好看沒關係，並提出質疑，「什麼叫塔江？塔江就是布農族的塔瓦號，塔瓦溪，塔瓦溪可以簡稱為塔江？那秀姑巒溪是不是叫秀江？」沈富雄更忍不住直呼，「這不倫不類嘛，對不對？怎麼會是這樣？給個解釋」。

對於沈富雄的發言，前立委郭正亮補充，「淡水河叫淡江」，沈富雄則反駁，「淡江那是學校的名字，那濁水溪可不可以叫濁河？這個亂七八糟亂了套」。

沈富雄指出，全台灣老海軍他只是算一個小咖，但他認為，有很多人最近看到這些之後，覺得不滿、不像，都亂了套，「不然請老海軍打電話進來，看看你同意不同意我的意見，要不然上youtube表達」。

(中時新聞網)