日本演員安達祐實15日在IG發表她參與製作的服飾品牌「虜（Torico）」，並由自己擔任模特展示服裝，當中一款胸前四大字「挺好看的」設計顯眼獨特，品牌名「虜」文字也成了設計元素，具有與套搭款式充滿個性，安達發文「大家一起來加入我們【虜】的行列吧！」

安達祐實自創品牌「虜（Torico）」。（取自品牌官網）

品牌也同時開設了YouTube頻道「虜 produced by Yumi Adachi」，在兩部前導介紹片中，安達祐實在飯店吃片場便當，她自配旁白說明品牌概念：「像我這樣個頭非常小的人，一般來說購買服飾常遇到肩線總低於肩膀這類問題。」原本就對製作服裝有興趣的她進入30歲後，盼望能有機會為有相同困擾的嬌小女性們做出有趣的服裝。

安達祐實近來影視新作不斷，日劇新作《虹色診斷書》（暫譯），以及在武井咲2018年主演《黑革筆記本》特別篇《黒革筆記本～拐帶行～》都有她的演出，而在恐怖片《樹海村》預告也見到她名列演員名單中，劇種幅度寬廣，更證明她表演實力。

安達祐實（右下）《黒革筆記本》特別篇中與眾精銳男星演出。（取自www.crank-in.net）

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