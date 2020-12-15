一位民眾想實測國外很紅的「烤吐司機烤牛排」，卻迎來悲劇下場。(摘自爆怨2公社)

一位網友想跟著實測吐司機烤牛排，沒想到連續按了4次，卻迎來悲劇下場。(摘自爆怨2公社)

日前一位國外女網友在《Tik Tok》上分享用烤吐司機烤牛技巧，引起廣大迴響，目前影片已超過1400萬次觀看數。一位網友想跟著實測，便將高檔牛排放入吐司機內烘烤，跳停再按下去，連續按了4次，卻迎來悲劇下場。牛排竟變成乾癟的肉乾，吐司機旁還有一灘怵目驚心的血水。

原PO在臉書「爆怨2公社」上表示，想實測國外很紅的「烤吐司機烤牛排」，於是特地買了一台烤吐司機，並購入美國安格斯板腱牛排，準備來場浪漫的燭光晚餐。

開始實測，原PO把兩片牛排放入吐司機中烘烤，看到跳停就再按下去，就這樣連續4次，心想大功告成，但沒想到，牛排成品卻慘不忍睹。原PO形容牛排吃起來就像「硬梆梆的牛肉乾」，推測應該是按壓太多下。過程中牛肉的血水還從吐司機底下流出，畫面如同兇案現場。

烤牛排過程中牛肉的血水還從吐司機底下流出，畫面如同兇案現場。(摘自爆怨2公社)

文章曝光後，原PO創意烤牛排也引起熱議，網友紛紛表示，「我看的那攤血笑噴」、「感覺恐怖」、「吐司機哭了」、「吐司機有月經？」網友建議，應該要先替牛排包住鋁箔紙，或者乾脆買一台氣炸鍋，因為用吐司機烤肉，後續的清理相當麻煩。最後，原PO使用電動牙刷來清理內部，雖然以失敗收場，網友還是大讚他非常有實驗精神。

不過，根據《三立新聞》報導，北醫肝膽腸胃科醫師黃偉育指出，這種作法恐引起衛生上的疑慮，因為吐司機的溫度根本不夠殺菌，這樣恐會連細菌也一起吃下肚，引起食物中毒。嚴重會造成感染性的腹瀉，並出現發燒、拉肚子甚至血便等症狀。

(中時新聞網)