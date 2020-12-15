日前一位國外女網友在《Tik Tok》上分享用烤吐司機烤牛技巧，引起廣大迴響，目前影片已超過1400萬次觀看數。一位網友想跟著實測，便將高檔牛排放入吐司機內烘烤，跳停再按下去，連續按了4次，卻迎來悲劇下場。牛排竟變成乾癟的肉乾，吐司機旁還有一灘怵目驚心的血水。
原PO在臉書「爆怨2公社」上表示，想實測國外很紅的「烤吐司機烤牛排」，於是特地買了一台烤吐司機，並購入美國安格斯板腱牛排，準備來場浪漫的燭光晚餐。
開始實測，原PO把兩片牛排放入吐司機中烘烤，看到跳停就再按下去，就這樣連續4次，心想大功告成，但沒想到，牛排成品卻慘不忍睹。原PO形容牛排吃起來就像「硬梆梆的牛肉乾」，推測應該是按壓太多下。過程中牛肉的血水還從吐司機底下流出，畫面如同兇案現場。
文章曝光後，原PO創意烤牛排也引起熱議，網友紛紛表示，「我看的那攤血笑噴」、「感覺恐怖」、「吐司機哭了」、「吐司機有月經？」網友建議，應該要先替牛排包住鋁箔紙，或者乾脆買一台氣炸鍋，因為用吐司機烤肉，後續的清理相當麻煩。最後，原PO使用電動牙刷來清理內部，雖然以失敗收場，網友還是大讚他非常有實驗精神。
不過，根據《三立新聞》報導，北醫肝膽腸胃科醫師黃偉育指出，這種作法恐引起衛生上的疑慮，因為吐司機的溫度根本不夠殺菌，這樣恐會連細菌也一起吃下肚，引起食物中毒。嚴重會造成感染性的腹瀉，並出現發燒、拉肚子甚至血便等症狀。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。