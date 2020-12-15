在特斯拉的帶動下，電動車蔚為一時風潮，許多企業爭相研發製造，現在傳出連大陸搜尋引擎巨頭百度，都可能要製造電動車。最新消息指出，百度正在考慮自產電動車，並且已與吉利汽車、廣汽集團及一汽集團就這種可能性進行了談判。對此，百度拒絕評論。

根據《路透》報導，知情人士透露，百度也有研發自駕技術和互連網連接基礎設施。同時，百度正在考慮是要代工製造，或者是和其他汽車製造商成立合資企業。

知情人士並表示，百度已和吉利汽車、廣汽集團及一汽集團就這種可能性進行了談判，不過，還沒有做出任何協議。

百度2017年成立了自動駕駛部門Apollo，主要在提供人工智慧技術，與吉利、大眾 (Volkswagen)、豐田汽車及福特汽車等汽車製造商合作。

百度去年曾在AI開發者大會宣布啟動旗下自駕計程車「Apollo Go」項目，目前在北京，長沙及滄州設有Go Robotaxi服務，配備安全駕駛員，預計在3年內擴展到30個城市。

(中時新聞網)