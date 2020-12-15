新北市瑞芳警分局15日與轄區彰化銀行合作，舉辦攔截圍捕演練。（新北市警局提供／陳彩玲新北傳真）

新北市瑞芳警分局15日與轄區彰化銀行合作，舉辦攔截圍捕演練，模擬歹徒持槍強盜銀行後逃逸，員警立刻啟動「快打特警」，兵分多路在各大路口設下攔截點，將匪徒逼入死路，最後透過心戰喊話將2名匪徒制伏，演練過程相當逼真，路旁民眾一度誤以為在逮捕槍擊要犯。

瑞芳警飾演歹徒持槍侵入瑞芳區彰化銀行大廳，使用空包彈朝天花板開槍後強盜現金逃逸，員工按下警鈴報案，趕到現場的員警立刻通報匪徒特徵啟動攔截圍捕，並迅速出動快速打擊犯罪特警隊，在歹徒逃竄的各大路口佈下天羅地網，不到5分鐘警方就集結重兵，荷槍實彈針對每輛汽機車進行攔檢盤查。

演練過程中，行搶的匪徒沿途逃竄，經基隆與瑞芳交界處時，被尾隨趕到的警力團團包圍，由於警方動員龐大，身穿防彈背心、戴上防彈頭盔，手上高舉警槍還拿著攻堅盾牌，許多路過的民眾看到這一幕，還誤以為警方在緝拿槍擊要犯，紛紛拿出相機拍照。

瑞芳警分局長陳忠龍說，這次演練目的，在於結合各層次機動組合警力，運用各重要聯外道路口攔截點、監錄系統等，於重大刑案發生後，即時追緝攔截罪犯、迅速破案，發揮勤務指揮管制功能，使歹徒不敢存有僥倖心理，以維護社會的治安。

(中時 )