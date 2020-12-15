全球知名成人影片網站《Pornhub》，遭指控含有兒童色情、性侵等犯罪影片，因此超過210萬人聯署要求關閉，面對輿論壓力，《Pornhub》發表聲明，承諾會加強人工審核，並禁止用戶下載影片，且未來只有官方認證的帳號，才得以上傳影片，不僅正式做出回應，《Pornhub》同時刪除網站裡百萬影片，老司機哀號「最愛的教師系列沒了」。

《Pornhub》訪問流量世界排名第10，每個月至少35億訪客進到網站，每天逾30億廣告曝光量，使用量相當驚人，《Pornhub》其中一個特色，就是影片幾乎都是由一般網友上傳，官方很難嚴格控管內容，因此出現不少有關兒童性侵影片、主角遭報復流出、偷拍、仇女、種族情節等內容，掀起不小的爭議。

數學老師張旭（圖片取自youtube）

根據外媒報導，《Pornhub》已經刪除許多部影片，原本有至少1300多萬部素人影片，現在僅剩下400萬部，而被刪除的大多是沒經過官方認證的帳號所上傳；且「必須經過認證的帳號，才能上傳影片」的新規定，對此BBC指出，此舉很多知名影音平台，像是Instagram、TikTok、YouTube等，都無法做到。

李永樂老師（圖片取自youtube）

新規定上路，不僅購買會員的網友反彈「不能下載」，其中受到歡迎的兩位老師影片，分別是數學老師張旭，以及北京中國人民大學附屬中學的李永樂老師，兩人的許多教學影片經常被上傳到《Pornhub》，現在也因為這規定全被刪除，讓網友們超難過，大嘆「以後不能上數學課」。

(中時新聞網)