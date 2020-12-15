民進黨台灣近年飽受錯假訊息與謠言困擾，今天在官方LINE推出「2020十大假訊息」票選活動。國民黨看完嘲諷「做賊喊抓賊」，並稱「蘇貞昌謊稱屏東信功肉品支持開放萊豬」、「王浩宇誣指家樂福賣美國萊牛被打臉」等4事鐵定名列前茅。「宅神」朱學恒也公布他的個人評比排名。

國民黨指出，民進黨辦「年度十大假消息票選」，真的是想要讓國人更了解假消息，還是只是想要搞大內宣？看看民進黨提供的「境內假消息」選項，通通都是不利蔡政府的言論。

國民黨痛批，「蔡政府就是製造假消息元凶，四大假消息為何沒在選項內？」，包含「丁怡銘拿梗圖造謠，宣稱民間牛肉麵店用萊牛，影響商家聲譽」、「蘇貞昌宣稱屏東信功肉品支持開放萊豬，卻被信功打臉」、「王浩宇PO文誣指家樂福賣美國萊牛，引起民眾恐慌，被家樂福打臉」、「王定宇爆料東沙島遭大陸海上民兵包圍超過60小時，被海巡署駁斥無此事」。

宅神朱學恒。（資料照片）

對此，朱學恒15日晚間在臉書開直播嘲諷，「民進黨辦十大假新聞票選，是不是要笑死人！不能因為自己專業就隨意票選別人唬爛，自己當沒事」。宅神並公布自己的排行版本，「丁怡銘皇家傳承牛肉麵」排在第一名，第二名是「信功肉品打臉蘇貞昌，消防設備卻疑似被查水表」。第三名是民進黨政府喊「有政府最放心」，但卻讓他非常不放心。

第四名是許多人都用過的「三倍券」，第五名是蘇揆15日在立院喊出的「從政看重是否對得起天地、對得起人民」，這才笑死人。

(中時新聞網)