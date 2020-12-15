基隆地方法院10月重判許顥瀚等人虛設公司，以收購靈骨塔名義詐騙數十人，得手數億元，檢警持續追查，15日再追加起訴黃胤庭、黃郁齊兩兄弟等15人，依違反組織犯罪防制條例等罪嫌起訴，其中有被害人1年遭騙4千萬。

檢警去年偵辦以許顥瀚為首的詐騙集團，許男使用鈦和、聚億公司名義，對外佯稱高價收購靈骨塔等方式詐騙，約40人受害，詐騙金額高達1億5千萬元，10月許男等11人遭法官依違反組織犯罪防制條例等罪重判，未料，檢方持續追查發現，幕後主使者為黃姓兄弟。

檢方發現，黃姓兄弟2人出資成立公司，找來許男負責營運管理，並招募數十位業務員與客戶聯繫，許男等人遭訴後，黃姓兄弟另起爐灶，將公司更名為慶成、全盛，使用相同手法詐騙被害人，又有約20多人受害，詐騙金額高達7千多萬元，其中一名何姓被害人一年遭騙4千萬元。

判決指出，黃姓兄弟先是從不明人士手上取得持有靈骨塔民眾的資料冊，由業務員打電話給受害者，稱公司願意高價收購塔位，先以金額過高要配合節稅或無主墓等話術，要求被害人先支付費用，並購買其他殯葬商品，若被害人金額不足時，集團內其他人會再喬裝成金主借錢，交易過程中也會給予骨灰罈買賣契約書等文件，形塑交易假象。

許多被害人因急著脫手塔位受騙，此外，靈骨塔相關詐騙手法不斷演進，幕後主使者也難以追查，警方呼籲，民眾有接觸到類似情事手法，應勇於出面與檢警聯絡，以免繼續受騙。

(中時 )