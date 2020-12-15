自由時報於今（12／15）刊登新聞，宣稱婦聯會向黨產會申請提撥200億元捐贈給國內各社福團體，已獲同意。對此婦聯會今晚發布新聞稿，強調報導內容與事實不符並可能嚴重誤導視聽，特此更正。

婦聯會指出，事實上，黨產會不顧歷史事實與白紙黑字的公文書，強行認定婦聯會為國民黨附隨組織，已處分沒收婦聯會388億財產。婦聯會不服提起訴訟，今日在台北高等行院開準備程序庭，雙方互有攻防。

婦聯會表示，開庭後，婦聯會向聯合報採訪記者表示，本會是一個服務社會的慈善組織，對黨產會的處分無法接受，已進行長期司法抗爭。且為延續婦聯會愛國敬軍服務社會之精神，特於108年會員代表大會中通過，一旦爭取收回388億元，將提撥200億補助社會上服務弱勢的社福團體。婦聯會此一200億公益捐贈專案自從去年向外公佈，至今已完成兩梯次審查及與多家公益團體簽訂附條件的捐贈契約，承諾捐贈金額達55億元。目前第三梯次將收件至12月31日，明年初進行審查。

婦聯會指出，自由時報當時並無記者在現場聆聽，事後亦未採訪本會，其報導虛實夾雜，有混淆讀者誤導視聽之虞，有損新聞忠實報導原則，特此更正。

(中時 )