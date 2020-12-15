行政院長蘇貞昌買漫畫送孫女，被抓包打統編，行政院祕書長李孟諺第一時間出面澄清，指稱是交際科人員事先提供資訊給店家，而後蘇貞昌受訪時又說事先不知情，有人多事、多此一舉。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新直言，蘇揆是「統編室主人」，並嘲諷他近日的一些發言。

為呼籲國人使用三倍券，蘇貞昌13日特別拿家裡的三倍券要買漫畫送孫女，不料卻引發爭議，他14日時回應說，不知道有人多事、多此一舉，還去打什麼統編，強調用家裡的三倍券買漫畫送孫女，沒有要報公帳，且上面有打振興券也不能報公帳，所以不用拿此作文章。

對此，鄭照新15日深夜在臉書上發文表示，「蘇貞昌，號有人，別號統編室主人」，他更狂酸蘇揆近日針對統編之亂的發言，「生性勤勞，常自稱，有人多事三倍倦，孫女漫畫打統編，一時之間，傳為美談」。

網友們也留言回應，「字無尺」、「連神明都會騙的人，打死都不會認錯，就算有錯也會甩鍋給自己的部屬」、「真的是多事，沒事少多事」、「友人多事」。

(中時新聞網)