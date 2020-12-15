雖然說感情的事情，一個願打一個願挨，不過有位網友，直指自己的弟弟就是個「實實在在的渣男」，每周都會帶至少3個不同的女生回家上床，且弟弟也不有錢，交通工具還是媽媽的機車，無奈嘆「只能說人帥真好」這句話非常實在。

男網友在論壇「zuvio校園」發文，表示「弟弟每天帶不同的女友回家」，內文形容自己的弟弟真的很渣，「渣的很猛」，更是普通人版的時間管理大師，原PO說弟弟每個禮拜都帶2到3個女生回家上床，且全部都是正妹，「旁邊每天都在上演活春宮我真的不想知道」。

且弟弟也不是因為有錢吸引到正妹，「從來沒看過弟弟送她們什麼名牌，接送都不見得有」，更遑論弟弟也沒車，代步工具機車還是媽媽的，但原PO認為與弟弟外表有關係，「我弟真的帥，又高、學校也好」，只能說人只要長的帥，人生就會不一樣。

文章曝光後，不少網友羨慕原PO弟弟的「極樂人生」，反觀自己卻還是單身狗，「都是正妹，真的很厲害」、「弟弟過著開心的日子」、「這不就是我嚮往的ˊ大學生活嗎」，不過也有人認為，長相只是一時，「人帥又不能當飯吃」、「這種難以找到真愛」、「不用羨慕啦，以後就知道了」。

(中時新聞網)