如果人生是一部電影，你喜歡自己的角色嗎？對昆凌來說，羨慕或批評都是銀幕外的小事，真正的大事，是得問自己是否用了足夠的真心、足夠的熱情，詮釋好自己生命劇本裡的時時刻刻。

「小時候玩扮家家酒，我都會想當公主或是巫婆，因為我喜歡把棉被披在自己身上，不管是好人、壞人，我都要當主角哈哈哈，反正只要可以披披風的我都想當，咦你們不會這樣嗎？」昆凌大笑說著小時候的心願。

1993年出生的獅子座小女孩，童年最有共鳴的一部片是琳賽蘿涵演得《天生一對》，到現在轉台看到都還是會看完，「因為我也很調皮啊，然後也有後母，看這部片就覺得So me，我小時候也有參加童子軍，要生火、紮營，會有人過來評分，還要用鍋子煮飯，很好玩。」她哪想得到，自己15歲的時候會跑進電視節目裡，20歲的時候闖進大銀幕拍《志氣》，25歲之際甚至進軍好萊塢，和奧蘭多布魯、巨石強森拍戲。

像極了電影

1883年，同樣也是獅子座的小女孩 Gabrielle Chanel 在法國出生。她12歲那年失去了母親，和妹妹被送到奧巴辛（Aubazine）一處收留孤兒的修道院。她那時還不曉得，修道院黑白的配色，建築的幾何圖案，甚至舍監腰上拽著環環相扣的鑰匙，有一天會融鑄成她設計裡的符碼，而她的名字，將成為時尚的代名詞。

這一年，也是1895年，12月28日盧米埃兄弟在巴黎嘉布欣大道（Boulevard des Capucines）一間咖啡館的地下室，公開放映了他們拍攝的50秒默片《火車進站》，連動的影像讓觀眾驚慌奔逃，這是「電影」第一次誕生在世人眼前的魔幻瞬間。

時光流轉，100多年後活潑好動的獅子座小女孩，牽著爸爸的手走進戲院，看了人生第一部電影《鐵達尼號》，「我那時候年紀蠻小，只覺得男女主角長得很好看，印象最深刻的是他們在浮板上面，然後 Jack 放手那一段，我記得還吵著說我要買有鐵達尼號印花的 T-shirt。」

(本文摘自《美麗佳人》2020.11)

採訪撰文／林侑青

《美麗佳人》2020.11

(中時新聞網)