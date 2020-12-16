1996年演舞台劇出道，2000年第一次入圍金鐘獎，總與獎項擦身而過的莫子儀，2020年終於以電影《親愛的房客》獲得台北電影節影帝，並首度入圍金馬最佳男主角。

小莫是這樣與電影相遇的：「我家以前住在福和戲院旁邊，小時候第一次看電影是我爸爸帶我去的，它是一間很大很大的二輪戲院，我一直到高中都還會翹課去看電影。後來那個地方慢慢比較破舊，影廳很大，人很少，各種人都有，螢幕前有小小的舞台，舞台上就會有老鼠啦，貓啊，狗啊，跑來跑去。然後坐著翹腳這樣看電影，那時戲院還會有人抽菸，它一、二樓是菜市場，所以裡外會有菜市場的酸臭味，那個地方對我來說，是充滿記憶跟情感的地方。」

1999年，福和戲院歇業走入了歷史；而那個據說18歲以前活得很狂，蹺課、打架、抽菸、染髮、喝酒樣樣都來的少年，像是交棒了命運，差不多在這個時期接觸了演戲，走進了劇場，從此把自己安放在戲劇裡深耕，生根。

經過了，放下了

小莫18歲認識了鄭有傑導演，兩人上回合作是2006年的《一年之初》。時光荏苒，血氣方剛的小夥子都緩緩步入了不惑之年。二年前，他們在聚會相遇，小莫有感而發對有傑說，「可以找我拍戲了吧。」鄭有傑當時正在籌備《親愛的房客》，就這樣找到了飾演林建一的不二人選。

愛人死了。原本住在頂樓加蓋的房客林建一，選擇留下來照顧愛人的兒子與老母親。他煮飯，他打掃，他接送小孩，他陪老人上醫院，他毫無怨言扛起家務，每天把殘餘的愛和愧疚和遺憾，像一件永遠曬不乾的 T-shirt 般穿在身上，他的靈魂也溼答答的，每個眼神、每個動作、每一回張口或不說話，都滲出了孤獨。

採訪撰文／林侑青

(本文摘自《美麗佳人》2020.11)

《美麗佳人》2020.11

(中時新聞網)