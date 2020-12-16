20幾歲的大男孩，對電影充滿熱忱，他說很想透過電影說想說的故事，讓大家認識他。今年夏天我們透過《刻在你心底的名字》認識了陳昊森，也認識了他所扮演的張家漢，解謎他藏在角色深處的用心。

「你知道我原本是Birdy嗎？」陳昊森坐在扶手椅上，側歪著身子，化妝師的刷具在他臉上來回。即使不是最舒適的姿勢，他還是全程這麼坐著，嘗試在回答的時候轉過頭來看著你的眼睛。

其實很ㄍㄧㄥ的

「如果拿動物比喻張家漢就是狗，然後 Birdy 王柏德就是一隻貓，接到劇本的時候就一直這樣覺得，我跟阿漢可能整個人的感覺就比較像狗狗一樣。」他笑著解釋。因為外在條件的符合度，最終沒演成叛逆大膽的 Birdy，而是走進了溫柔勇敢的張家漢，與曾敬驊詮釋的 Birdy，譜出解嚴年代的禁忌校園戀情。

為了培養默契，兩人在開拍前同居了兩個月，成為宣傳期大家紛紛旁敲側擊的話題。然而談起真正的相處情境，不怕大家失望，昊森老實地說：「我跟他是一種遇強則強，遇弱則弱的概念，我們都有自己很ㄍㄧㄥ的地方，」在宿舍聊天或玩成一片的時候，會感覺對方還是有一塊屬於自己的東西，當他在房間的時候，曾敬驊就不會去打擾，而是給彼此空間，「其實真的很少告訴對方，我們應該要一起怎樣，沒有，我們都是『我準備了什麼給你，你等著吧』。」

要開始更相信

《刻在你心底的名字》成為今年夏天討論最高、口碑最熱、賣座最好的電影之一，這首次主演的大銀幕作品裡，昊森透過阿漢這個角色，展現了迷人又讓人疼惜的演員特質。曖昧情愫中的猶疑，到心意碰壁的吃醋怒氣，乃至豁出去接受自我也直面愛情的爆發，在在立體地把阿漢塑造成整部電影的中心血肉。

金馬獎入圍名單公布，他果然憑藉突破性的表現，入圍最佳新人獎。對於入圍的心情，他說：「我平常就是一個想很多的人，會一直想自己是不是哪裡不夠好，或可以怎麼樣更好。但這個入圍給我很大的力量是，感覺在往對的方向更進一步，應該要開始慢慢地喜歡自己、更相信自己。」

採訪撰文／劉哲學

(本文摘自《美麗佳人》2020.11)

《美麗佳人》2020.11

(中時新聞網)