你以為的安全，只是建立在「習慣」與「麻木」

暴力犯罪比你想像的還要近在咫尺，

見過300名性犯罪者的觀護人疾呼：

性犯罪者的犯行絕對不單純！你一點也不安全！

安全必須建立在完整的認知上

每天看新聞、網路報導，我們真的了解什麼是犯罪嗎？

新型毒品、非法偷拍、性暴力、

從「#MeToo運動」看「權勢性侵」……

廣泛、具體地描繪固有的性犯罪與近年來興起的多種類型。

加害者，可能是你我熟悉甚至親密的那個人

我們經常能在發生悲劇事件時，

聽到：「鄰居都說他彬彬有禮」、「平時孝順乖巧」

這類與犯罪事實矛盾的描述，除了刻板印象影響了思考，

事實是：任何人、任何時間都可能發生性犯罪！

【精彩書摘】

美國好萊塢所發起的「#MeToo運動」風潮也延燒到韓國，社會各領域的女性紛紛站出來表示「我也經歷過」。目前為止，組織內部性犯罪的被害者大多會隱瞞被害事實，因為他們深怕揭發之後自己會遭受不合理的對待。亦即，組織內部性犯罪的被害者打從一開始就身處於不平等的結構中。

2018年，一名女檢察官在節目中披露自己曾被組織內部人士性騷擾，因而引發韓國的「#MeToo運動」浪潮，並且如同野火燎原般快速擴散。從娛樂圈、藝文圈、體育圈、教育圈，到政治圈，各領域都爆出權勢性侵的案例。身為加害者的權威人士原本隱瞞著自己性侵他人的事實，厚顏無恥地照常生活，但#MeToo運動」扭轉了局勢，使他們開始失去社會地位並遭受大眾撻伐。

「#MeToo運動」的特點是透過社群媒體的主題標籤「#MeToo」來揭發。雖然這似乎顯示出，只有名人才會行使性暴力，但權勢性侵的現象其實廣泛存在於社會各處。這代表，你與你的親友也可能遭遇相同的經歷。

如果加害者利用權威或權力來行使性暴力，被害者將經歷非常嚴重的痛苦與創傷。最常見的是財力較高者加害於財力較低者，或者權位較高者加害於權位較低者。因此，被害者通常提告了也無法保護自己，甚至很多加害者不怕被告而繼續加害。

強調「服從命令」的職業領域裡也容易發生權勢性侵。例如，軍隊上級對下級、學校教師對學生、體壇教練對運動員，都可能行使性騷擾或性暴力。這類情況裡，由於前者有權力操控後者未來的人生發展，後者往往不敢積極為自己發聲。以運動員為例，倘若站出來揭發，使教練身陷性醜聞，運動員自己的運動生涯也可能同步面臨危機。因此，很多運動員對於支持自己的家人也不敢坦承，只有一再默默承受；加害者則繼續惡性利用權力結構，為非作歹。

你也可能是旁觀者之一

性犯罪之所以在韓國猖獗，其中一項原因是「明知犯罪事實卻閉口不說的旁觀者」。有人明知同事被害，卻認為事情與自己無關而漠不關心，甚至嘲笑被害者。這也是為何組織內部的加害者依然繼續肆意妄為的原因。

「#MeToo運動」興起時，許多人在網路上留言鼓勵被害者，為他們鼓掌和加油。但同時，亦有惡意留言指出，被害者的揭發會給社會帶來風波，並且痛恨被害者像炫耀般地不停發言。他們為何會說性暴力的被害者有錯呢？

他們不僅批評被害者的揭發是在散播女性優越主義，還罵：「是你自己行為不檢點，有什麼好炫耀的？」假如你所愛的人只因為她身為女性就遭人怒目，你能夠接受嗎？

我永遠為那些勇敢揭露被害事實的女性們加油，因為她們正在努力創造一個更美好的社會。對於這些女權運動毫不關心的人，都是旁觀者。為了讓社會變得安全並且良好運作，我們應該為她們的行動而加油。我們有責任付出努力，創造一個讓所有人都能夠安全生活的社會。

不要停止揭發

「#MeToo運動」已經進行了約一年，但目前的情勢並不樂觀。檢方正在調查針對被揭露之性暴力的反訴案件，長期受到關注的性暴力案件也逐漸淡出大眾的視線。加害者反而變成被害者，法律上的攻防也使大眾愈來愈疲勞，受關注度也愈來愈低。但是，那些女性依然在孤軍奮戰當中，組織內部的性犯罪依然猖獗，似乎永遠無法根除。然而，請務必知道，即使現況尚未改善，但一直都有人支持著你。很多人都在關注著，希望小小燭火成為燎原之火。

為了讓性犯罪的被害者得到保護並建立一個沒有性犯罪的社會，「#MeToo運動」絕對不能以失敗收場。我希望各位不要將它視為別人的事情，而是積極關注。

(本文摘自《親密的性犯罪者》/台灣東販)

【作者簡介】

安丙憲

韓國自2008年起，開始在性犯罪者的身上佩戴電子腳鐐，以便進行管理與監督。保護觀察官（觀護人）會定期面談與輔導電子腳鐐佩戴者，並協助其回歸社會。緊急時，也會全力阻止他們再次犯下性侵、強盜、拐騙、殺人等犯行。韓國的性犯罪是隱含結構性缺失在內的一項社會問題，也是十分常見的一種犯罪型態。作者安丙憲身為觀護人，時時站在第一線，管理與監督性犯罪者，意外發現他們看起來既平凡又怯懦，與他們的殘忍行為形成了對比。因此，作者歸納出性犯罪者難以從外貌或長相來看出的共同特徵與習性，並且寫成本書，希望大眾認識性犯罪者的犯罪模式，從此不再有被害者。本書分析不同年齡、情況、場所的性犯罪模式，為讀者提出預防對策。希望本書有助於改善國人的安全，免於遭受性犯罪。今日，作者依然站在第一線，努力遏止性犯罪與守護國人的安全。Email: [email protected]

Instagram: byungheon0102

《親密的性犯罪者》/台灣東販

(中時新聞網)