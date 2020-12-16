加害者，可能是你我熟悉甚至親密的那個人

我們經常能在發生悲劇事件時，

聽到：「鄰居都說他彬彬有禮」、「平時孝順乖巧」

這類與犯罪事實矛盾的描述，除了刻板印象影響了思考，

事實是：任何人、任何時間都可能發生性犯罪！

專為現代社會設計的安全指南

作者負責管理與監督性犯罪者的觀護人，

至今已見過300多名性犯罪者，透過其審慎的觀察、研究，

分析不同年齡、情況，教你如何守護自身安全，提供性犯罪預防對策。

父母、青少年、社會新鮮人……不分男女都該知道的自我保護指南。

【精彩書摘】

性犯罪都很殘酷；其中，以子女為對象，「人面獸心」的父親所犯下的性犯罪是最為殘酷的。每當媒體報導這類案件，大眾都會嚴厲譴責並唾口大罵：「真是個敗類！他還算是人嗎？連禽獸都不如！」

他們在外假扮成盡職盡責的父親，在家裡卻變成惡魔的樣子，將子女當作性奴隸。一個家庭裡，如果出現這樣的父親，該有多可怕？

所有的電子腳鐐佩戴者中，以子女為性侵對象的性犯罪者最令人難以面對，因為「父母性侵子女」的這個事實無法令人接受。

親屬加害的性犯罪不容易被發現，因為年幼的子女通常認為「畢竟是父親，如果說出來，就沒有地方可去了」，因而不敢向外界透露，長時間忍受身體與精神上的痛苦。

父母身為監護人，為何會性侵如同自己心頭肉的子女？是天生的嗎？雖然原因不明，但顯著的共通點是「夫妻關係不融洽」。如果丈夫因為貧窮、酗酒、暴力、性格差異等原因與妻子離異，洩憤對象就會落到子女的身上。兒子是施予拳腳暴力的對象，女兒則是性暴力的對象。

我所管理的親屬性犯罪者，都無法從外表上看出來，甚至在公司裡被認為是溫順的人，或被鄰居認為是親切的人，完全看不出來如媒體報導般獸父的一面。然而，他們卻比任何人還要殘忍地性侵子女。此外，具有親戚關係的叔叔、姑丈、堂表兄弟性侵姪女、外甥女或堂表姊妹的事情也屢見不鮮。親屬所犯的性犯罪至今依然是十分常見的犯罪類型，只是往往沒有被揭發出來。

A離婚後，獨自撫養12歲的女兒。某年夏天，A看到獨自在房間裡睡覺的女兒，突然產生性慾，於是上前撫摸女兒的胸部與臀部。女兒大喊「住手！」而A也被自己的行為嚇到，離開了房間。但同年秋天，A喝酒後回到家中，再次進入女兒的房間，撫摸正在睡覺的女兒的身體，進行猥褻，並且壓制大力反抗的女兒，強姦得逞。

親屬犯下的性暴力是很殘酷的，因為這會殘害子女的精神健康。我們如何才能杜絕家庭中的性暴力？最根本的方法在於進行社會教育及關心。孩子不應該理所當然地被父母虐待，而應該知道此為不當的行為，並且應該懂得如何向兒童機構或警方舉報。我們應該告訴孩子，如果在家中得不到保護，國家也能給予保護。此外，鄰居、社工、機構人員、教師、醫生都應該關心孩子。如果察覺到任何可疑之處，就應該進行舉報，以保障孩子的安全。法律上規定，如果小孩因為受傷而就醫，身上出現疑似被虐的瘀血或骨折，醫生應該報警。我們的關心可以拯救在家庭裡得不到關愛的孩子，並杜絕持續發生的性犯罪。

(本文摘自《親密的性犯罪者》/台灣東販)

【作者簡介】

安丙憲

韓國自2008年起，開始在性犯罪者的身上佩戴電子腳鐐，以便進行管理與監督。保護觀察官（觀護人）會定期面談與輔導電子腳鐐佩戴者，並協助其回歸社會。緊急時，也會全力阻止他們再次犯下性侵、強盜、拐騙、殺人等犯行。韓國的性犯罪是隱含結構性缺失在內的一項社會問題，也是十分常見的一種犯罪型態。作者安丙憲身為觀護人，時時站在第一線，管理與監督性犯罪者，意外發現他們看起來既平凡又怯懦，與他們的殘忍行為形成了對比。因此，作者歸納出性犯罪者難以從外貌或長相來看出的共同特徵與習性，並且寫成本書，希望大眾認識性犯罪者的犯罪模式，從此不再有被害者。本書分析不同年齡、情況、場所的性犯罪模式，為讀者提出預防對策。希望本書有助於改善國人的安全，免於遭受性犯罪。今日，作者依然站在第一線，努力遏止性犯罪與守護國人的安全。Email: [email protected]

Instagram: byungheon0102

《親密的性犯罪者》/台灣東販

(中時新聞網)