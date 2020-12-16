娛樂8點半》拍攝成人情色片走紅的女星珍妮李(Jenni Lee)，曾經叱吒美國成人影片市場，被封為「AV界女帝」，不過正當她事業如日中天之際，卻突然宣布轉戰模特兒界發展，隨後便銷聲匿跡失去行蹤，沒想到再次躍上媒體版面時，居然是被拍攝紀錄片的團隊，發現她棲身於下水道之中，而且已經長達十年之久，掀起網友一陣議論。

美國情色女星珍妮李，本名史蒂芬妮‧薩多拉（Stephanie Sadorra），出生於美國田納西州，艷麗外型加上火辣魔鬼身材，在美國AV界可是大名鼎鼎，生涯總共拍過150多部情色影片的她，不僅在色情網站創下上億的超高點閱率，當年僅25歲的她，不僅獲得AVN大獎最佳「Couples Sex Scene」提名，更登上美國《閣樓》雜誌封面女郎，AV事業如日中天的她，不僅名列全球情色女星第119名，還被外界封為「AV女帝」，隨著知名度水漲船高，讓她賺進大把鈔票，躋身上流社會生活，奢華程度絕對非一般平民所能想像。

不過2009年時，珍妮李突然決定放棄如日中天的AV事業，宣布轉往模特兒界發展，接著便消聲匿跡長達10年，直到一支荷蘭團隊進入下水道拍攝「拉斯維加斯下水道」為主題的影片，才意外發現她竟藏身於髒亂簡陋的下水道中，此地下水道原是為了保護拉斯維加斯民眾免受洪水襲擊，如今卻成為超過300名遊民的棲身之處，其中大部分更是吸毒者，相較過去居住的奢華豪宅，如今她身處的地方只有一張床、一個櫃子和兩張椅子，以及幾件簡單的衣物，甚至沒有電燈僅能靠火炬照明，宛如原始人般的生活，讓外界看了難以置信。

與昔日奢華生活相較起來，可以說是天壤之別，不過珍妮李對於現況倒是相當滿意，她表示在此生活沒有想像中艱難，畢竟日常生活中所需要的東西，在此處幾乎都可以取得，至於和遊民相處是否有難處?她表示每個人都相當尊重彼此的空間和隱私，相處起來相當怡然自得，至於是否曾考慮離開下水道生活重返AV界？她竟語出驚人給出答案：「當然想過，但為何要離開呢？」似乎毫不眷戀過去奢華的生活，至於為何會銷聲匿跡藏身下水道？她則始終未對此事做出說明，也成為眾人心中永遠解不開的謎團。

(中時新聞網)