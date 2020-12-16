社群時代，日常生活戴口罩、出遊、買新手機，很可能你都會思考到「這個夠不夠炫？」、「會不會想在社群上分享」！如果你覺得智慧型手機看來都千篇一律，正在考慮有第二螢幕新型態手機，限量在台上市的LG WING倒是很令人想要一探究竟。

台灣版本的LG WING搭載高通Snapdragon 765G處理器，搭配8GB RAM+128GB ROM，支援雙卡，可支援台灣的5G頻段。而本次測試的則是美國版本，是8GB RAM+256GB ROM，僅支援單卡，不支援台灣的5G頻段，因此本次測試將不包含5G相關測試。但可以放心的是，台灣版本是可完整支援台灣5G頻段的機種。

受測的LG WING在安兔兔評測中跑出329192分，而在Geekbench 5當中，則是單核心項目得到614分、多核心項目則是1908分。與採用同款處理器的Google Pixel 4a 5G、Google Pixel 5的分數相比（283451，584/1608；211295，594/1615）相比，表現都略微出色一些。

LG WING安兔兔評測（左）與Geekbench 5跑分結果。（黃慧雯攝）

機身設計上，美版LG WING支援單卡+microSD卡的雙卡槽。台版則是雙卡（5G+4G）外加支援microSD卡（至多2TB）。按鍵都位在右側，分別是分離式的音量鍵，以及電源鍵，底部為USB-C連接埠（支援OTG），搭配升降前鏡頭，所以螢幕占比很高（搭配螢幕指紋感測器）。另外當然更為獨特的是還有旋轉主螢幕後（只能順時間旋轉主螢幕）時會出現的第二螢幕。

LG WING正面機身。（黃慧雯攝）

LG WING背面機身。（黃慧雯攝）

LG WING機身。（黃慧雯攝）

相機規格上，前相機是3200萬畫素(79.6度， f/1.9)，主相機則是6400萬畫素(標準鏡頭78度，f/1.8)、1300萬畫素(廣角鏡頭117度，f/1.9)、1200萬畫素(廣角鏡頭120度，f/2.2)。主相機的主鏡頭支援Closed Loop Auto Focus（CLAF）以及OIS光學防手震、10倍變焦，100連拍（可製作GIF）。LG WING雖然搭旋轉雙螢幕設計，仍舊通過了美國軍規 MIL-STD-810G ，通過低溫、高溫、衝擊等9大項目的測試。手機採用4000mAh電池，支援Qi無線充電。

LG WING的2倍變焦、1倍變焦、超廣角相機的日間拍攝效果。（黃慧雯攝）

iPhone 11 Pro Max的2倍變焦、1倍變焦、超廣角相機的日間拍攝效果。（黃慧雯攝）

LG WING的2倍變焦、1倍變焦、超廣角相機的夜間拍攝效果。（黃慧雯攝）

iPhone 11 Pro Max的2倍變焦、1倍變焦、超廣角相機的夜間拍攝效果。（黃慧雯攝）

LG WING（左）對比iPhone 11 Pro Max的日間拍攝對比（1）。（黃慧雯攝）

LG WING（左）對比iPhone 11 Pro Max的日間拍攝對比（2）。（黃慧雯攝）

LG WING（左）對比iPhone 11 Pro Max的日間拍攝對比（3）。（黃慧雯攝）

LG WING（左）對比iPhone 11 Pro Max的夜間拍攝對比（1）。（黃慧雯攝）

LG WING（左）對比iPhone 11 Pro Max的夜間拍攝對比（2）。（黃慧雯攝）

LG WING（左）對比iPhone 11 Pro Max的夜間拍攝對比（3）。（黃慧雯攝）

從與iPhone 11 Pro Max對比照片來看，可以看見在顏色還原的表現上，LG WING的表現更為出色一些。但是在變焦時，不同焦段的拍攝上的顏色還原卻略有不穩定。夜間表現上，LG WING在廣角端也支援夜間模式，所以能夠帶來更好的拍攝效果，這一點iPhone 11 Pro Max就只有主相機可以支援，所以顯得較為弱勢。

搭配旋轉雙螢幕的設計，LG WING為手機加入了獨家的穩定器拍攝模式。支援第一人稱視角（FPV，水平不會特別抑制）、正在跟隨模式（F模式，水平傾斜會特別抑制，拍攝如同人類雙眼視角的畫面，畫面會更穩定），以及左右跟隨模式（PF模式，上下偏移的視角會被抑制，特別適合在移動時拍攝左右移動的畫面）。穩定器拍攝模式也支援光學搖桿，可以透過手機來控制相機的左右上下移動，也可以選擇鎖定模式，鎖定特定拍攝焦點進行拍攝。雖然很便利，但不由得讓人注意到LG WING本身機身設計與三軸穩定器之間的差別，雖然LG WING的穩定器拍攝模式，確實能拍攝更為穩定的畫面，但是持握上人體工學的設計就比較難與穩定器相比。

因為旋轉雙螢幕的設計，LG WING擁有其他機種所沒有的UI設計，包含啟用旋轉螢幕後，主螢幕可以訂選一部分要顯示在此處的App。也可獨立設定要顯示在第二螢幕的應用程式。而雙螢幕的設計，可以讓使用者釘選慣用的App組合，例如地圖＋音樂、瀏覽器＋筆記，讓使用者快速建立捷徑，以至於你可以快速啟用慣用的情景，能帶給你其他單螢幕幕形態的手機所無法提供的獨特體驗。

(科技)