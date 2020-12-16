社群時代，日常生活戴口罩、出遊、買新手機，很可能你都會思考到「這個夠不夠炫？」、「會不會想在社群上分享」！如果你覺得智慧型手機看來都千篇一律，正在考慮有第二螢幕新型態手機，限量在台上市的LG WING倒是很令人想要一探究竟。
台灣版本的LG WING搭載高通Snapdragon 765G處理器，搭配8GB RAM+128GB ROM，支援雙卡，可支援台灣的5G頻段。而本次測試的則是美國版本，是8GB RAM+256GB ROM，僅支援單卡，不支援台灣的5G頻段，因此本次測試將不包含5G相關測試。但可以放心的是，台灣版本是可完整支援台灣5G頻段的機種。
受測的LG WING在安兔兔評測中跑出329192分，而在Geekbench 5當中，則是單核心項目得到614分、多核心項目則是1908分。與採用同款處理器的Google Pixel 4a 5G、Google Pixel 5的分數相比（283451，584/1608；211295，594/1615）相比，表現都略微出色一些。
機身設計上，美版LG WING支援單卡+microSD卡的雙卡槽。台版則是雙卡（5G+4G）外加支援microSD卡（至多2TB）。按鍵都位在右側，分別是分離式的音量鍵，以及電源鍵，底部為USB-C連接埠（支援OTG），搭配升降前鏡頭，所以螢幕占比很高（搭配螢幕指紋感測器）。另外當然更為獨特的是還有旋轉主螢幕後（只能順時間旋轉主螢幕）時會出現的第二螢幕。
相機規格上，前相機是3200萬畫素(79.6度， f/1.9)，主相機則是6400萬畫素(標準鏡頭78度，f/1.8)、1300萬畫素(廣角鏡頭117度，f/1.9)、1200萬畫素(廣角鏡頭120度，f/2.2)。主相機的主鏡頭支援Closed Loop Auto Focus（CLAF）以及OIS光學防手震、10倍變焦，100連拍（可製作GIF）。LG WING雖然搭旋轉雙螢幕設計，仍舊通過了美國軍規 MIL-STD-810G ，通過低溫、高溫、衝擊等9大項目的測試。手機採用4000mAh電池，支援Qi無線充電。
從與iPhone 11 Pro Max對比照片來看，可以看見在顏色還原的表現上，LG WING的表現更為出色一些。但是在變焦時，不同焦段的拍攝上的顏色還原卻略有不穩定。夜間表現上，LG WING在廣角端也支援夜間模式，所以能夠帶來更好的拍攝效果，這一點iPhone 11 Pro Max就只有主相機可以支援，所以顯得較為弱勢。
搭配旋轉雙螢幕的設計，LG WING為手機加入了獨家的穩定器拍攝模式。支援第一人稱視角（FPV，水平不會特別抑制）、正在跟隨模式（F模式，水平傾斜會特別抑制，拍攝如同人類雙眼視角的畫面，畫面會更穩定），以及左右跟隨模式（PF模式，上下偏移的視角會被抑制，特別適合在移動時拍攝左右移動的畫面）。穩定器拍攝模式也支援光學搖桿，可以透過手機來控制相機的左右上下移動，也可以選擇鎖定模式，鎖定特定拍攝焦點進行拍攝。雖然很便利，但不由得讓人注意到LG WING本身機身設計與三軸穩定器之間的差別，雖然LG WING的穩定器拍攝模式，確實能拍攝更為穩定的畫面，但是持握上人體工學的設計就比較難與穩定器相比。
因為旋轉雙螢幕的設計，LG WING擁有其他機種所沒有的UI設計，包含啟用旋轉螢幕後，主螢幕可以訂選一部分要顯示在此處的App。也可獨立設定要顯示在第二螢幕的應用程式。而雙螢幕的設計，可以讓使用者釘選慣用的App組合，例如地圖＋音樂、瀏覽器＋筆記，讓使用者快速建立捷徑，以至於你可以快速啟用慣用的情景，能帶給你其他單螢幕幕形態的手機所無法提供的獨特體驗。
(科技)
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