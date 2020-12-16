愛情要能夠長久，一定要兩人平等、互相尊重才能夠維持，但有些人談戀愛總是很容易失去自我，在感情中不斷妥協，結果換來悲劇收場。星座運勢網站「星座愛情運勢」點名以下3個星座的女人特別容易在愛情中自卑，最後失去自己也失去愛情。

▍1.巨蟹座

巨蟹本身就很感性、很敏感，戀愛後這種特質就更加明顯。越喜歡一個人，這個人就越容易觸發巨蟹女的敏感神經，他的一舉一動都能牽動巨蟹的心，總注意他為什麼開心又為什麼難過，卻忘了讓自己開心，不讓自己難過。巨蟹用自己的愛一遍遍描摹對方的好，對方在心中越閃亮他就越不安，總覺得對方沒有那麼喜歡自己。於是巨蟹女忍不住一再縱容他，一次次向他妥協、退讓，總以為付出真心就能換來真心不變，結果自己的放低姿態換來的卻是不懂珍惜。

▍2.雙魚座

雙魚女在喜歡的人面前，總是怕自己不夠好，不夠漂亮，努力對他好，用心打扮自己。他單純又理想化，容易被愛情沖昏頭腦，想要聽對方一次又一次說「我愛你」，想要一次次確定對方的心意，他可以盲目相信對方的任何話，卻獨獨不敢輕信那一句「我愛你」。越喜歡一個人，雙魚女就越被動，為了維護自己喜歡的人，甚至可以與全世界為敵。可惜，他做好了對抗全世界的準備，最終卻變成了孤軍奮戰。

▍3.天蠍座

天蠍女看起來很強大，其實非常沒有安全感，他總是想用控制來表達自己的愛，同時也讓自己安心，只要對方沒有立刻回訊息、回電話，他都能腦補幾部連續劇。在他心裡，自己的另一半優秀到所有異性都會被他吸引，所以他總是不能安心，生怕自己會遭遇背叛。他愛得滿滿的，不給對方留空隙，也不讓自己喘口氣。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)