伊凡卡夫婦在佛州邁阿密置產。

紐約社交圈不歡迎的態勢相當明顯，川普下台後，第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）夫婦可能搬遷至佛州邁阿密，消息讓當地有錢人都瘋狂了，紛紛猜測伊凡卡會讓孩子就讀哪所學校。不過邁阿密社交圈會歡迎夫妻倆？評論相當兩極，有人說當地政治風氣多元，包容度較紐約高，不過也有人表態，看到伊凡卡夫妻會對他們比中指。

川普任內的爭議政策讓伊凡卡及夫婿庫許納（Jared Kushner）受到牽連，紐約社交圈人士已經表態不歡迎他們回歸，先前有報導指，夫妻倆可能帶著3名子女前往佛州，並且近期已經買下邁阿密海灘內印地安溪島（Indian Creek Island）的一塊土地。

《紐約郵報》（New York Post）八卦專欄「第6頁」（Page Six）報導，伊凡卡夫婦在邁阿密置產的消息讓當地有錢人爸媽都瘋狂了，紛紛打探庫許納家3名子女要去念哪所學校。

不過如果伊凡卡夫妻真的前往邁阿密，當地社交圈會歡迎他們嗎？「第6頁」引述消息人士指出，情況或許很兩極，「當地一個很大的以色列圈子很愛他們為以色列做的事」，不過消息人士也說，有些自由派紐約人可能會酸言酸語，認為只有感到丟臉時才會躲去邁阿密。

也有消息人士分析，邁阿密的政治立場遠較紐約多元，「我不認為大家會避開他們」，「邁阿密是大熔爐，我不認為這裡的人在意的事會和紐約人或洛杉磯人一樣。」

當聽到伊凡卡夫婦要來時，有家長不友善地表示「他們最好不要來」，「當他們的座車經過時，我會對他們比中指。」另外也有人指出，當地家長可能只會在意接送問題，因為屆時學校附近將出現特勤局人員。

(中時新聞網)