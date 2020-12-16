【回憶殺】44歲女星蕭淑慎的人生峰迴路轉，不經意入行拍戲一炮而紅，演技受到金馬與金鐘肯定，但她曾迷失自我入獄，走過低谷後重新出發，在3年前喜成人妻。

蕭淑慎自述小時候很叛逆，14歲跟媽媽吵到離家出走，一腳踏進社會大染缸；某天她在路邊與人打架時，被星探相中入行，起先拍攝廣告和MV，後來在梁靜茹《勇氣》中飾演學生妹，清純的形象被外界注意，得到更多演出機會，過沒多久她就因電影《天馬茶房》、電視劇《曾經》等迅速爆紅，《純屬意外》、《青春蝴蝶孤戀花》入圍金馬最佳女配，2005年還以《孤戀花》角逐金鐘視后，蕭淑慎在紅毯上穿著一襲大深V爆乳禮服獲封「金鐘奶」，直到15年後仍無人超越。

蕭淑慎剛出道形象清純。（圖／勇氣MV截圖）

蕭淑慎因《曾經》走紅演藝圈。（圖／中時資料照）

蕭淑慎的金鐘奶堪稱經典。（圖／中時資料照）

演藝事業原本一片光明，蕭淑慎卻因突然被放大審視感到不習慣，坦言自己被塑造成文靜的形象，但真實個性卻很大剌剌，當她承認會吸菸，馬上被社會大眾罵到臭頭，外界的期待壓得她喘不過氣，生活開始失控，跟媒體嗆聲、比中指，甚至三度染上毒癮，從光鮮亮麗的大明星淪為囚犯。

蕭淑慎曾吸毒入獄。（圖／中時資料照）

蕭淑慎自曝當時心境充滿怨恨，直到逐漸想通、看盡人生冷暖，才知道在低潮時，父母永遠是最溫暖的避風港。出獄後，蕭淑慎斷開過去的風雨，將一切歸零重新出發，轉型成節目通告藝人，明年還即將推出新作《斯卡羅》。

感情方面，蕭淑慎本來沒打算結婚，一次搭乘Uber結緣小15歲的梁軒安，進而發展成戀人關係，男方當時天天求婚，甚至擬定婚前協議書，就是為了要給足安全感，蕭淑慎大為感動，2017年11月登記結婚，晉升幸福人妻。

蕭淑慎今年自爆十二指腸長了8.5公分的惡性腫瘤，被醫生診斷可能只剩半年壽命，歷經切除膽、膽管和胰臟頭、全身插滿管子住加護病房兩天，才從鬼門關前撿回小命，老公梁軒安也不離不棄地照顧，讓蕭淑慎認定他是值得珍惜的人。

蕭淑慎和老公梁軒安感情甜蜜。（圖／中時資料照）

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(中時新聞網)