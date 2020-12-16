台灣超前部署守邊境、堵疫情，成為國際亮眼的防疫模範生，台南市防疫專線2月成立至今，已服務3萬2427通市民諮詢，衛生局發放171萬3363個醫療型口罩給醫護人員使用，警察局執行列管對象追蹤管理達1萬1857人次，消防局採購防疫物資確保前線執勤安全，出動廣播無人機進入人潮宣導，環保局則動員9,253人次完成3,082場次戶外環境消毒，南市府團隊攜手防疫，守護執勤安全、給予市民安心。

台南市政府(15)日在關廟轉運站舉辦「安心城市」年終記者會，由衛生局、消防局、警察局及環保局等局處首長簡報今年成果，同時在健康衛生與環境清潔的穩固基礎裡，強化防護救災和治安滿意度。

台南市長黃偉哲表示，環保、衛生、消防、警察這幾個局處的業務相當繁重，例如:空汙、防疫、消防安全、治安…等等，都是市民非常關心的議題，相對的大家期待也就更高，台南市在這些領域的志工也是最多，感謝每位志工朋友及各公協會全力相挺，讓這座城市變得更好。

黃偉哲指出，台南市政府在有限財政中，一方面增加警察及消防人員的超勤津貼與繁重加給，另一方面則增加設備，不論是人力或經費，都有賴市議會及每位議員支持，讓人員在執行任務的效率大為提升。

疫情拉警報時，大台南37區的衛生所全面加入口罩販賣行列，紓解購買人潮，而72歲台南老藥師陳盈舟今年4月被報導「包著尿布賣口罩」的辛苦，他感性喊話：「為了疫情，每個人都應該出來幫忙做點事」，從民間到市府團隊全員動起來防疫。

衛生局長許以霖表示，除了各式宣導和防疫稽查，台南4月23日首創啟用可移動式採檢站，隨時隨地移動採檢，降低群聚風險；而登革熱防治有成，衛生局創新在全市佈建177處病媒蚊「大型誘殺桶」，環保局則啟動無人機空拍稽查孳生源，讓防疫無死角，造就台南今年登革熱本土0病例。

另外，在第12屆全國性「健康城市暨高齡友善城市獎項評選」裡，台南市一口氣奪下健康平等獎等5項大獎，而台南市平均餘命更突破80歲，落實健康終老的理想目標。

「前線人員安全，才能帶給市民安心！」消防局長李明峯說，黃偉哲市長從109年起分3年採購第2套消防衣結合多重保護裝置，保障第一線執勤人員安全，面對來勢洶洶的疫情，在載運病患和防堵疫情時，消防局採購兩批防疫物資加強防護裝備，也透過電子化救護紀錄表，讓醫院即時掌握疑似或確診病患，預先準備收治動線。

台南市消防之友會理事長聯合多家在地企業，聯合捐贈46台12導程心電圖機，供消防局第1線救護使用。(圖:台南市政府提供)

警察局長詹永茂指出，今年配合疫情執行「居家隔離、檢疫」列管對象追蹤管理數量高達1萬1857人次，執行外籍人士居家檢疫關懷1,807人次，且偵破暴力犯罪比去年減少9.68%、竊盜刑案件數也比去年同期減少17.27 %，攔阻詐欺集團被害件數1,058件，為六都最佳，9月建置導入刑案大數據分析技術及透過科技建警提升偵查效能。

環保局長謝世傑表示，今年防疫優先，總動員9,253 人次來完成3,082場次環境防疫消毒，在維護環境正義的前提下，面對各界關切的學甲爐碴案件，環保局主動檢具案卷資料函報地檢，並迅速在兩個多月時間清運4萬3,084.55公噸，全程錄影並線上直播，公開透明清運工作日誌。

黃偉哲期盼將台南打造成為一個安心宜居的健康城市，市府團隊將持續致力與各界共同合作， 持續推動「安心城市」的理念。

績優環保志工表揚典禮，黃偉哲盼攜手打造美好居住環境。(圖:台南市政府提供)

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(中時新聞網)